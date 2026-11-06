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Castelnuovo, dietrofront su piazza Braglia: si interviene sui parcheggi

Castelnuovo, dietrofront su piazza Braglia: si interviene sui parcheggi

Proposta civica: 'Perché si è arrivati a questa decisione solo dopo aver realizzato una piazza costata circa un milione di euro?'

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In vista delle elezioni arriva la decisione di realizzare parcheggi a spina di pesce in Piazza Braglia. Un intervento che i cittadini chiedevano da tempo e per il quale erano state avviate anche raccolte di firme. Resta però da capire perché si sia arrivati a questa decisione solo dopo aver realizzato una piazza costata circa un milione di euro, e perché la delibera, approvata in data 8 settembre 2026, non sia stata accompagnata da un'adeguata comunicazione e da un confronto con la cittadinanza'. A dirlo è Proposta civica per Castelnuovo e Montale.


'Ora sono previsti ulteriori 85.000 euro di spesa. Sarebbe opportuno conoscere con chiarezza quanti parcheggi verranno realizzati e dove saranno collocati. Inoltre, un progetto seriamente interessato alla qualità di vita della cittadinanza, dovrebbe prevedere anche una messa a dimora di piante indispensabili per garantire ombra e rendere la piazza più vivibile durante i mesi estivi. Decisione purtroppo non prevista nel progetto. Riteniamo doveroso che si faccia chiarezza sulle scelte compiute e sui costi sostenuti' - chiude Proposta civica.

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