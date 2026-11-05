Formigine, blitz del branco a Casinalbo: il Comune passa da 'episodi di tensione e disturbo' all'allarme in assemblea

'Episodi di tensione e disturbo tra giovani verificatisi nella tarda serata di ieri nella frazione di Casinalbo' - così il Comune di Formigine, con un comunicato del primo novembre scorso, dava conto del gravissimo assalto di un gruppo di ragazzini ad altri 14enni in un parco a Casinalbo. In quella occasione un gruppo di quindici ragazzini con passamontagna era piombata contro ragazzi e ragazze, accerchiandoli e costringendoli a consegnare soldi e giubbotti, insultando e molestando verbalmente le ragazze.



Ebbene, ieri sera questa narrazione tesa a minimizzare il fatto, è stata rivista in modo drastico dall'amministrazione comunale. In una sala gremita, a Casinalbo, il sindaco Elisa Parenti, insieme ai suoi assessori, ha sottolineato la gravità dell'accaduto e la precisa volontà dell'amministrazione di risalire ai responsabili. Parallelamente l'assessore Andrea Corradini ha accolto l'allarme dei residenti negando ogni desiderio di minimizzare l'avvenuta violenza, parlando apertamente di 'gesti brutali'. Così, davanti alle pressioni dei cittadini e la richiesta inderogabile di provvedimenti urgenti, l'amministrazione formiginese ha dovuto rivedere la sua lettura dei fatti che, ben lungi dall'essere episodi di tensione e disturbo, sono a tutti gli effetti ricondubili ad atteggiamenti violenti e pericolosi che si inseriscono nella logica deteriore del branco.

