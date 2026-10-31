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Formigine, consegnato encomio ai carabinieri Maria De Leo e Giulia Moscardelli

Formigine, consegnato encomio ai carabinieri Maria De Leo e Giulia Moscardelli

Riconoscimento alle due militari per un'operazione antidroga conclusa con un arresto dopo un inseguimento

2 minuti di lettura

È stato consegnato giovedì 29 ottobre, poco prima dell’apertura della seduta del Consiglio Comunale, l’encomio per meriti speciali ai carabinieri Maria De Leo e Giulia Moscardelli: un sentito riconoscimento per la dedizione, la professionalità e l'alto senso del dovere dimostrati a favore della comunità di Formigine.

Il conferimento fa seguito alla brillante operazione che ha portato le militari a intercettare e bloccare, al termine di un inseguimento, un 26enne ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, guida spericolata e spaccio. L’intervento ha portato all’arresto dell’uomo e al sequestro di 34 dosi di cocaina pronte per essere immesse sul territorio.

Alla cerimonia hanno preso parte il comandante della Compagnia carabinieri di Sassuolo, capitano Michele Ognissanti, il comandante della Stazione carabinieri di Formigine, maresciallo Giuseppe Caccavo, la comandante della Polizia Locale Susanna Beltrami, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del Gruppo Alpini.

'Il coraggio di questi due carabinieri rappresenta al meglio lo spirito di un'Arma presente a 360 gradi nella nostra comunità: un presidio che sa unire il rigore operativo alla cura e alla vicinanza quotidiana verso i più deboli. Come ha ricordato il capitano Ognissanti, Maria De Leo e Giulia Moscardelli incarnano perfettamente il valore e la dedizione dei tanti giovani che scelgono di servire il Paese in divisa: sono un modello positivo per tutta la nostra cittadinanza. A loro, e a tutte le donne e gli uomini che vigilano ogni giorno sulla nostra serenità, va il ringraziamento più profondo della città' - così il sindaco di Formigine Elisa Parenti.

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