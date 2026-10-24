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Modena, ispezionato stabile dismesso: sei persone sorprese a bivaccare

Modena, ispezionato stabile dismesso: sei persone sorprese a bivaccare

Due uomini, sprovvisti di idonea documentazione, sono stati accompagnati in caserma per essere identificati

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Ieri pomeriggio, i carabinieri di Modena hanno identificato sei persone intente a bivaccare all’interno di un complesso immobiliare in disuso di via Nonantolana 787, stabile già noto quale rifugio di soggetti senza fissa dimora.

Due uomini, sprovvisti di idonea documentazione, sono stati accompagnati in caserma per essere identificati ed invitati successivamente a presentarsi presso la Questura di Modena, allo scopo di regolarizzare le rispettive posizioni sul territorio nazionale.

Nel corso del controllo, esteso ai restanti ambienti per escludere la presenza di altre persone, è stato rinvenuto un involucro, del peso di 50 grammi circa di marjuana, poi sequestrato, non riconducibile ad alcuno dei controllati.

L’operazione ha permesso la completa bonifica degli appartamenti, inserendosi nel quadro delle attività coordinate di controllo del territorio volte a contrastare il degrado ed a restituire sicurezza ai quartieri della città di Modena.

Nel prosieguo dell’attività nelle aree urbane sensibili, i carabinieri sono intervenuti, nella tarda serata, all’interno del bar Stadio di viale Monte Kosica, dove era stata segnalata la presenza di un avventore molesto.

Giunti sul posto, i militari hanno subito individuato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di dileguarsi dall’esercizio per sottrarsi al controllo di polizia. Dopo essere stato bloccato ed identificato, l’interessato è stato sottoposto a perquisizione personale, da cui emergeva il possesso di un coltellino occultato negli indumenti intimi, poi sequestrato.

L'uomo, con precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

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