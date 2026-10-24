E' il giorno del derby col Cesena: il Modena schiera Belotti titolare

Modena di nuovo in campo al Braglia, dove è atteso il Cesena, primo e unico derby di stagione; per il Modena obiettivo vittoria, per scacciare i fantasmi visti a Carrara e riprendere a macinare punti, anche in vista dell’impegnativo trittico settimanale che attenderà i gialli, attesi martedì in campo a Vicenza e sabato prossimo di nuovo al Braglia contro la sorpresa Mantova. Ma occorre pensare una gara per volta, e già quella odierna non è mai una partita banale, anche per la forte rivalità sugli spalti tra le opposte tifoserie.Il Cesena ha giocato al Braglia in 27 occasioni, nelle quali ci sono 11 vittorie del Modena, 11 pareggi e 5 vittorie del Cesena, l’ultima delle quali lo scorso 13 maggio 2025; i gialli non vincono al Braglia dal 7.2.22, campionato di serie C, era il Modena di Tesser già lanciato verso la serie B. Il Cesena ha giocato finora 3 volte fuori casa, conquistando 4 punti, frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, condite da tre reti segnate e 4 subite.Il Modena dovrà essere bravo a resettare la sconfitta di Carrara e a rimettersi in cammino, cercando di giocare con maggiore attenzione specialmente nella fase difensiva, per poterpoi sprigionare tutto il suo potenziale offensivo; i gialli hanno dimostrato carattere, forza di volontà, grinta e cattiveria agonistica, e le rimonte effettuate lo testimoniano; se sapranno registrare i meccanismi difensivi, blindando la difesa, potranno continuare a crescere.Per la gara di oggi, anche in vista del primo turno infrasettimanale, probabile qualche rotazione, anche se non ci sono indicazioni chiare. A parte le solite assenze di Marquant e Sersanti, non è tra i convocati Stenio Zanetti; per il resto, Galloppa avrà la intera rosa a disposizione e dovrà scegliere se difendere a quattro o a tre dietro; da questa scelta potrebbero poi derivare anche quelle per il centrocampo, e conseguentemente quelle in avanti; restano in dubbio le posizioni di Azzi, apparso non al meglio a Carrara, e di Folino, mentre Belotti partirà sicuramente titolare. Possibile che il mister scelga di stare a tre dietro; in questo caso l’ipotetico undici iniziale prevede, davanti a Chichizola, la linea a tre composta da Folino, Nador e Nieling; a centrocampo, Tonoli e Azzi sugli esterni, con Bianco e Santoro centrali; in attacco, con Belotti titolare, spazio a Caso e Ambrosino.Nel caso di difesa a quattro, probabili Tonoli, Folino, Nador e Azzi, con Bianco e Santoro centrali, e davanti Olzer, Ambrosino e Caso a sostegno di Belotti.Arbitra la partita Dario Madonia di Palermo, promosso quest’anno dalla serie C alla Can A e B, e al suo primo incrocio con il Modena; l’arbitro palermitano ha già incrociato il Cesena in una occasione, finita con la vittoria dei romagnoli.Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Braglia con la Montagnani sold-out da giorni; in arrivo anche 428 tifosi da Cesena per una gara dalla forte rivalità anche sugli spalti; ma i tifosi del Braglia, uniti nel nome di Modena, sapranno come sempre fare la propria parte per spingere sempre più in alto il volo del canarino.