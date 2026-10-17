Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Calcio serie C: il Carpi torna alla vittoria contro il Lumezzane

Calcio serie C: il Carpi torna alla vittoria contro il Lumezzane

Con il 3 -1 in casa, i biancorossi interrompono una serie di tre sconfitte

1 minuto di lettura

Il Carpi ha battuto il Lumezzane per 3-1 nella partita valida per il Girone A di Serie C, giocata oggi 17 ottobre 2026 allo Stadio Sandro Cabassi. I padroni di casa sono riusciti a interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive rimontando l'iniziale vantaggio degli ospiti.
Il Lumezzane passa in vantaggio al 25' con Anatriello, ma il portiere carpigiano Scacchetti tiene a galla i suoi con tre parate decisive. Nel secondo tempo il Carpi ribalta il match: pareggia Figoli al 49', trova il sorpasso all'87' con Sall e chiude sul 3-1 grazie a Montipò al 97', dopo un rigore revocato agli ospiti.

TABELLINO
AC Carpi vs Lumezzane 3-1 (0-1)

Reti: 25′ Anatriello (L), 49′ Figoli (C), 87′ Sall (C), 90’+7 Montipò (C)

AC Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi, Desole; Casarini, Figoli, Astrologo (dal 64′ Forapani), Cecotti (dall’84’ Vaglica); Vitale (dal 71′ Sall), Puletto (dall’84’ Bagatti); Montipò. A disposizione: Gasperini, Perta, Viti, Maggio, Nesi, Giva, Carcani. All. Cassani

Lumezzane (3-5-2): Andrenacci; Deratti, Nwachukwu (dal 21′ Ndiaye), Boffelli; Diodato (dal 76′ Ghillani), Rolando, D’Agostino (dal 76′ Menegazzo), Rocca (dal 76′ Pavanati), Mancini; Anatriello, Ebone (dal 65′ Monachello). A disposizione: Filigheddu, Busi, Gauli, Baroncioni, D’Angelo, Belvedere, Ghidini, Perina. All. Sammarco

Arbitro: Sig. Castellano sez. Nichelino/ Assistenti: Lombardi – Minutoli/ 4° Ufficiale Sig. Renzi (Pesaro)/ Operatore FVS Sig. Mastrosimone (Rimini)
Ammoniti: Desole (C)
Espulsi: /
Recupero: 1′ p.t.; 5’ s.t.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Roadhouse

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Carpi, al Forno De Caroli il premio Alberini dell'Accademia della cucina per la Stria bassa carpigiana

Carpi, al Forno De Caroli il premio Alberini dell'Accademia della cucina per la Stria bassa carpigiana

Carpi, esplode il caso del monumento a Focherini: 'Se il sindaco Righi è il progettista lo dica e spieghi perchè'

Carpi, esplode il caso del monumento a Focherini: 'Se il sindaco Righi è il progettista lo dica e spieghi perchè'

Carpi, niente antenna in piazzale don Venturelli: i Comitati vincono sul Comune

Carpi, niente antenna in piazzale don Venturelli: i Comitati vincono sul Comune

Carpi, cercano di introdursi in casa di un 38enne con spray al peperoncino: tre arrestati

Carpi, cercano di introdursi in casa di un 38enne con spray al peperoncino: tre arrestati

Carpi, truffa a una 81enne: arrestati due uomini di 26 e 33 anni

Carpi, truffa a una 81enne: arrestati due uomini di 26 e 33 anni

Carpi, ancora un ko: con la Pergolettese finisce 2 a 1

Carpi, ancora un ko: con la Pergolettese finisce 2 a 1

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Belotti segna il 3-2 all'ultimo minuto e ribalta tutto: contro il Verona vittoria leggendaria

Belotti segna il 3-2 all'ultimo minuto e ribalta tutto: contro il Verona vittoria leggendaria

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti a Hamilton

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

Equitazione, la bastigliese Sophie Stefani è la nuova campionessa italiana categoria 120

F1, a Baku vince Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

F1, a Baku vince Russell davanti a Verstappen e Hadjar. 4° Leclerc, poi Antonelli ed Hamilton

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Belotti gol non basta: Modena sconfitto a Carrara

Belotti gol non basta: Modena sconfitto a Carrara

Il Modena a Carrara per continuare a sognare

Il Modena a Carrara per continuare a sognare

Il Frosinone ne fa quattro, Sassuolo al tappeto

Il Frosinone ne fa quattro, Sassuolo al tappeto

Modena Volley lancia la sfida: tra sfilata di stelle e amarcord, scatta la nuova stagione

Modena Volley lancia la sfida: tra sfilata di stelle e amarcord, scatta la nuova stagione