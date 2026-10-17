Calcio serie C: il Carpi torna alla vittoria contro il Lumezzane

Il Carpi ha battuto il Lumezzane per 3-1 nella partita valida per il Girone A di Serie C, giocata oggi 17 ottobre 2026 allo Stadio Sandro Cabassi. I padroni di casa sono riusciti a interrompere una striscia di tre sconfitte consecutive rimontando l'iniziale vantaggio degli ospiti.

Il Lumezzane passa in vantaggio al 25' con Anatriello, ma il portiere carpigiano Scacchetti tiene a galla i suoi con tre parate decisive. Nel secondo tempo il Carpi ribalta il match: pareggia Figoli al 49', trova il sorpasso all'87' con Sall e chiude sul 3-1 grazie a Montipò al 97', dopo un rigore revocato agli ospiti.



TABELLINO

AC Carpi vs Lumezzane 3-1 (0-1)



Reti: 25′ Anatriello (L), 49′ Figoli (C), 87′ Sall (C), 90’+7 Montipò (C)



AC Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi, Desole; Casarini, Figoli, Astrologo (dal 64′ Forapani), Cecotti (dall’84’ Vaglica); Vitale (dal 71′ Sall), Puletto (dall’84’ Bagatti); Montipò. A disposizione: Gasperini, Perta, Viti, Maggio, Nesi, Giva, Carcani. All. Cassani



Lumezzane (3-5-2): Andrenacci; Deratti, Nwachukwu (dal 21′ Ndiaye), Boffelli; Diodato (dal 76′ Ghillani), Rolando, D’Agostino (dal 76′ Menegazzo), Rocca (dal 76′ Pavanati), Mancini; Anatriello, Ebone (dal 65′ Monachello). A disposizione: Filigheddu, Busi, Gauli, Baroncioni, D’Angelo, Belvedere, Ghidini, Perina. All. Sammarco



Arbitro: Sig. Castellano sez. Nichelino/ Assistenti: Lombardi – Minutoli/ 4° Ufficiale Sig. Renzi (Pesaro)/ Operatore FVS Sig. Mastrosimone (Rimini)

Ammoniti: Desole (C)

Espulsi: /

Recupero: 1′ p.t.; 5’ s.t.

