Costituire un gruppo di lavoro composto da una rappresentanza della famiglia Focherini e dagli enti promotori dell'iniziativa, con l'obiettivo di riprendere attraverso un percorso condiviso il progetto di realizzazione di un monumento dedicato al beato Odoardo Focherini. È la proposta avanzata dal sindaco Riccardo Righi in una lettera inviata ai familiari di Focherini e ribadita nel corso della seduta del Consiglio comunale di giovedì 26 novembre, durante la discussione di un'interpellanza di Forza Italia e di una mozione sul tema presentata da Fratelli d'Italia.

Al termine del dibattito, la mozione è stata respinta con il voto contrario di Partito Democratico, Carpi a Colori, Avs-Alleanza Verdi e Sinistra e del sindaco, e quello favorevole di Fratelli d'Italia e Lega Carpi. Non hanno partecipato alla votazione Forza Italia e Carpi Civica. Nel corso della discussione, i gruppi consiliari di maggioranza avevano avanzato la proposta, non accolta da Fratelli d'Italia, di ritirare la mozione per giungere alla formulazione di un documento unitario del Consiglio comunale a sostegno della realizzazione del monumento.

La proposta del sindaco, già illustrata anche in occasione dell'incontro del 7 novembre scorso in Vescovado oltre che nella successiva lettera ai familiari, prevede la predisposizione di una memoria di indirizzo condivisa, che raccolga le indicazioni della Soprintendenza e quelle formulate dal gruppo di lavoro per realizzare, successivamente, un bozzetto e un modello in scala da sottoporre a una valutazione comune prima di procedere con la richiesta di autorizzazione definitiva alla Soprintendenza.

Nel corso del suo intervento, il sindaco ha ripercorso le principali tappe amministrative dell'iniziativa, avviata durante la precedente amministrazione su proposta della Diocesi di Carpi, con il coinvolgimento di Paola Focherini, ultimogenita e unica figlia vivente di Odoardo Focherini e Maria Marchesi, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Dopo un rallentamento dovuto alla pandemia, il percorso è ripreso nel 2023, coinvolgendo anche la Fondazione Fossoli e la Fondazione Odoardo Focherini e Maria Marchesi. Le prime ipotesi di collocazione del monumento, sulla facciata del Duomo o in continuità con essa, avevano incontrato alcune perplessità della Soprintendenza: da qui la necessità di individuare una soluzione alternativa a lato della Cattedrale, e quindi su spazio pubblico, e l'indicazione, sempre fornita dalla Soprintendenza, di elaborare un monumento che avesse un'estetica contemporanea.

Il sindaco ha precisato che, nel ruolo prima di assessore all'Urbanistica e poi di sindaco, si è assunto il compito di accompagnare il confronto con la Soprintendenza e individuare le condizioni per inserire il monumento nel contesto urbano.

Ha ribadito, inoltre, di aver contribuito alla definizione degli indirizzi dell'intervento nelle proprie funzioni di amministratore, senza aver personalmente redatto o sottoscritto elaborati progettuali né progettato o approvato alcun bozzetto artistico delle sculture. La relazione tecnico-illustrativa trasmessa alla Soprintendenza il 3 ottobre 2024, nella quale gli viene attribuita l'ideazione dell'intervento, "costituisce uno studio preliminare finalizzato a valutare la compatibilità della proposta con il contesto storico e architettonico della piazza, con indicazioni sulla collocazione urbanistica, sulle dimensioni e sugli elementi simbolici dell'installazione, senza definirne le caratteristiche artistiche definitive". Il sindaco ha inoltre chiarito che al Comune competevano le sole procedure autorizzative e la sistemazione dello spazio pubblico, mentre la committenza delle sculture faceva capo alle fondazioni bancarie coinvolte nell'iniziativa.

Righi ha ricordato che la famiglia Focherini è stata coinvolta sin dalle prime fasi del progetto e che il confronto è proseguito attraverso almeno quattro incontri tra il 2025 e il 2026, finalizzati a raccogliere le diverse sensibilità emerse e a individuare una soluzione condivisa.

Anche a seguito dell'avvio di controversie giudiziarie che coinvolgono i familiari del Beato e nelle quali il Comune ha deciso di non costituirsi in giudizio, l'Amministrazione ha sospeso le attività. Allo stato attuale non esiste un progetto esecutivo dell'installazione, non è stato definito il costo definitivo delle opere a carico dell'Amministrazione e, come precisato dal sindaco, non sono state spese risorse economiche per la realizzazione dell'opera.

Righi ha concluso il proprio intervento con un appello alle forze politiche e a tutti coloro che hanno a cuore la testimonianza umana e spirituale del beato Focherini, richiamando la responsabilità della città di custodirne la memoria e trasmetterne l'insegnamento alle nuove generazioni.

Il consigliere Michele De Rosa di Forza Italia, intervenuto nel corso del dibattito, ha ribadito le proprie perplessità sul percorso amministrativo e ha espresso rammarico per i toni assunti dalla discussione, annunciando che non avrebbe partecipato al voto sulla mozione. La mozione di Fratelli d'Italia, illustrata in aula da Tommaso Casolari e respinta dall'assemblea, invitava l'Amministrazione a riunire una commissione consiliare allargata a tutti i consiglieri nella quale esporre tutta la documentazione relativa al progetto del monumento e fornire le informazioni utili sui rapporti con la Diocesi e le fondazioni bancarie e sulle modalità dell'eventuale affidamento dell'incarico artistico e progettuale. La mozione chiedeva inoltre di chiarire il ruolo del sindaco nell'ideazione ed elaborazione del progetto e di valutare, di concerto con la Diocesi e le fondazioni bancarie, l'apertura di un percorso pubblico di partecipazione per consentire ad artisti, professionisti e cittadini di presentare proposte, prevedendo la creazione di una commissione di valutazione qualificata e momenti di confronto con la famiglia Focherini, le associazioni e la comunità. Invitava, infine, a garantire che ogni successiva decisione sull'opera rispettasse la memoria di Focherini, la volontà dei familiari e il diritto dei cittadini e dei consiglieri di essere pienamente informati.