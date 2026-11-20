Ricettazione, detenzione abusiva di armi, oggetti atti ad offendere ed arnesi da scasso. Sono questi i reati contestati ad un 33enne straniero intercettato dalla Polizia di Stato di Carpi alla guida di un furgone risultato rubato il 9 novembre scorso a Treviso e intercettato nel centro cittadino.

Una volta raggiunto il veicolo, gli agenti hanno intimato l’alt al conducente, che incurante dell’ordine di fermarsi, ha proseguito la marcia per un ulteriore tratto di strada fino ad arrestare improvvisamente il mezzo al centro della carreggiata. Due gli uomini a bordo scesi dal furgone che si sono dati alla fuga a piedi in direzioni opposte. Gli agenti sono riusciti a raggiungere uno di loro, un 33 enne, e a bloccarlo.

All’interno del furgone sono state rinvenute e sequestrate due armi bianche, una cartuccia per fucile calibro 12, una pistola a salve e diversi attrezzi atti allo scasso.

Il 33enne è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che accertata l’irregolare presenza in Italia, ha istruito le pratiche per la sua espulsione. In esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, l’uomo è stato accompagnato ieri dal personale della Polizia di Stato presso il Centro per i Rimpatri di Milano, dal quale verrà definitivamente rimpatriato.

Indagini in corso per risalire all’identità dell’altro uomo.