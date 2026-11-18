Un intervento per la presenza di una persona molesta nei pressi di un supermercato si è concluso con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e l'avvio delle procedure di espulsione nei confronti di un uomo di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale.

È accaduto lunedì 16 novembre a Casinalbo di Formigine ove alcuni cittadini hanno richiesto l'intervento dei Carabinieri attraverso il 112, segnalando un uomo in evidente stato di agitazione nei pressi di un supermercato.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Formigine, supportati da una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sassuolo. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, il 30enne ha reagito con aggressività, tentando di sottrarsi al controllo e colpendo i Carabinieri con spintoni e calci. I militari sono comunque riusciti a riportare la situazione sotto controllo, senza riportare lesioni.

L'uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli accertamenti sulla sua identità e sulla posizione amministrativa hanno fatto poi emergere anche un'altra circostanza: il cittadino straniero si trovava irregolarmente in Italia. È stato così avviato, d'intesa con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Modena, un secondo percorso, distinto da quello penale, finalizzato alla sua espulsione dal territorio nazionale.

Individuata la disponibilità di un posto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma – Ponte Galeria, è stato necessario avviare alcuni accertamenti sanitari all'ospedale di Baggiovara che si sono conclusi ieri e l’uomo è stato collocato presso il centro capitolino.