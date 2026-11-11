Modena, allarme bomba contemporaneo in almeno 6 istituti scolastici: Selmi, Tassoni, Cattaneo, Deledda, Paoli e Ferraris

Molteplici allarmi bomba questa mattina in almeno 6 scuole di Modena medie e superiori. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 simultaneamente in diversi istituti della città: Selmi, Ferraris, Cattaneo, Tassoni, Paoli e Deledda.

Gli studenti sono stati evacuati dai vigili del fuoco e sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Al Tassoni i ragazzi sono stati invitati ad andare a casa, lasciando nell'istituto zaini, abbigliamento, portafogli e cellulari.



Stesso allarme è scattato anche a Sassuolo e al Vallauri e al Fanti di Carpi.

L'episodio si inserirebbe in una serie di allarmi scattati via mail in diverse città italiane, da Padova a Roma, da Verona a Ferrara, dal Bergamasco fino a Reggio Emilia. Vista la simultaneità degli episodi si ipotizza un attacco hacker.



La mail minatoria è arrivata nelle caselle di posta di centinaia di istituti. Il messaggio firmato da Mikhail Andropov (stesso nome con cui sono firmate le email di minaccia ai voli internazionali) minaccia di 'mettere in atto un genocidio contro gli italiani'. 'Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionata in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio...'