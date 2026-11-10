Formigine, aggressione del branco a Casinalbo: identifcati i minori responsabili

'I carabinieri della stazione di Formigine hanno concluso gli accertamenti sulle aggressioni di Halloween: i presunti responsabili sono stati identificati e segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna'.
È la notizia comunicata ieri dal sindaco di Formigine Elisa Parenti ai genitori dei ragazzi aggrediti tra Casinalbo e Formigine, convocati in Municipio nel tardo pomeriggio per la presentazione di una serie di misure di sostegno. Dall’incontro, durato oltre due ore, è scaturita anche una seconda risposta: Amministrazione e famiglie hanno condiviso e integrato un pacchetto di alcune misure che il Comune presenterà l'11 novembre al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, davanti al Prefetto, al Questore e ai vertici delle forze dell'ordine, in una seduta espressamente richiesta dall'Amministrazione comunale.
'Fin dalle ore immediatamente successive all’aggressione siamo stati in contatto con le famiglie dei ragazzi coinvolti, ma potersi guardare negli occhi di persona in Municipio è stato fondamentale. Il confronto di ieri è stato profondo, leale e di grande utilità per mettere a punto interventi mirati. Formigine non volta la testa dall'altra parte: gli investimenti fatti sulla rete di videosorveglianza e la stretta collaborazione dell’Amministrazione – anche per il tramite della Polizia Locale - con l'Arma dei Carabinieri hanno fornito elementi determinanti per arrivare all'identificazione dei responsabili.
'Volevamo una risposta rapida, che rappresentasse la reazione efficace delle Istituzioni, l'unica opzione in campo per poter spazzare via sfiducia nelle Istituzioni e rassegnazione, due pericoli insostenibili per chi è vittima di reati gravissimi. Quella risposta c'è stata e ora ci aspettiamo che la Magistratura minorile chiuda il cerchio, semplicemente applicando con rigore la legge, nel rispetto delle sue competenze e delle garanzie per i minori coinvolti', commenta il network dei genitori.
Al meeting in Municipio hanno partecipato, con la sindaca Parenti, l’assessore alle Politiche sociali Armando Pagliani, quello alla Sicurezza integrata Andrea Corradini, Patrizia Montanari (Responsabile Servizio Politiche per Famiglie, Infanzie e Adolescenze) e Paola Elisa Rossetti (Dirigente Settore Politiche Sociali dell'Unione). Le famiglie hanno chiesto non soltanto che gli autori delle violenze rispondano delle proprie azioni, ma anche strumenti efficaci e condivisi per impedire nuove aggressioni e intimidazioni. Sollecitazione raccolta dall'Amministrazione: nel corso di un confronto franco, le proposte comunali sono state discusse e arricchite dai genitori. Tra queste, resta confermata la disponibilità dei servizi specialistici territoriali a supporto dei ragazzi e delle famiglie, qualora ne ravvisassero il bisogno.
Al tavolo del Cosp l'Amministrazione porterà, come contributo e istanza del territorio condivisa con le famiglie, un pacchetto di punti prioritari.
A margine delle misure è stata richiesta la definizione di un sistema inedito di controlli dei titoli di viaggio a bordo del Gigetto, anche nelle fasce serali ad opera degli enti competenti. Uno strumento di legalità e deterrenza ritenuto necessario per rafforzare il presidio sulla linea ferroviaria, favorire le identificazioni nei casi previsti e raccogliere comunque elementi e dati utili alle forze dell’ordine.