Formigine, aggressione del branco a Casinalbo: identifcati i minori responsabili

'I carabinieri della stazione di Formigine hanno concluso gli accertamenti sulle aggressioni di Halloween: i presunti responsabili sono stati identificati e segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna'.

È la notizia comunicata ieri dal sindaco di Formigine Elisa Parenti ai genitori dei ragazzi aggrediti tra Casinalbo e Formigine, convocati in Municipio nel tardo pomeriggio per la presentazione di una serie di misure di sostegno. Dall’incontro, durato oltre due ore, è scaturita anche una seconda risposta: Amministrazione e famiglie hanno condiviso e integrato un pacchetto di alcune misure che il Comune presenterà l'11 novembre al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, davanti al Prefetto, al Questore e ai vertici delle forze dell'ordine, in una seduta espressamente richiesta dall'Amministrazione comunale.





'Fin dalle ore immediatamente successive all’aggressione siamo stati in contatto con le famiglie dei ragazzi coinvolti, ma potersi guardare negli occhi di persona in Municipio è stato fondamentale. Il confronto di ieri è stato profondo, leale e di grande utilità per mettere a punto interventi mirati. Formigine non volta la testa dall'altra parte: gli investimenti fatti sulla rete di videosorveglianza e la stretta collaborazione dell’Amministrazione – anche per il tramite della Polizia Locale - con l'Arma dei Carabinieri hanno fornito elementi determinanti per arrivare all'identificazione dei responsabili.

Abbiamo inoltre confermato la piena disponibilità dell’Amministrazione e dei servizi del Centro per le Famiglie a essere al fianco dei ragazzi e dei loro cari, qualora sentissero la necessità di un confronto o di un supporto specialistico nei tempi e nei modi che riterranno opportuni. Al contempo, ribadiamo con determinazione che le forze dell’ordine sul territorio non possono restare sole: serve che la Magistratura minorile intervenga con celerità. Se tra il reato e la risposta giudiziaria passano mesi o anni, fallisce la funzione rieducativa della pena e si alimenta un inaccettabile senso di impunità. Chi delinque deve sapere che le conseguenze sono immediate e certe. Il ringraziamento più grande va alle famiglie che hanno deciso di denunciare perché senza questo atto, le indagini non avrebbero condotto a questo risultato' - afferma il sindaco.





'Volevamo una risposta rapida, che rappresentasse la reazione efficace delle Istituzioni, l'unica opzione in campo per poter spazzare via sfiducia nelle Istituzioni e rassegnazione, due pericoli insostenibili per chi è vittima di reati gravissimi. Quella risposta c'è stata e ora ci aspettiamo che la Magistratura minorile chiuda il cerchio, semplicemente applicando con rigore la legge, nel rispetto delle sue competenze e delle garanzie per i minori coinvolti', commenta il network dei genitori.

Network che evidenzia, d'intesa con l'Amministrazione, come questo risultato sia stato reso possibile dall’attività investigativa dei Carabinieri supportata dalle testimonianze preziose dei ragazzi, dalla Polizia Locale di Formigine, dal Comune e dalla sua rete di videosorveglianza, dalla determinazione delle famiglie.





Al meeting in Municipio hanno partecipato, con la sindaca Parenti, l’assessore alle Politiche sociali Armando Pagliani, quello alla Sicurezza integrata Andrea Corradini, Patrizia Montanari (Responsabile Servizio Politiche per Famiglie, Infanzie e Adolescenze) e Paola Elisa Rossetti (Dirigente Settore Politiche Sociali dell'Unione). Le famiglie hanno chiesto non soltanto che gli autori delle violenze rispondano delle proprie azioni, ma anche strumenti efficaci e condivisi per impedire nuove aggressioni e intimidazioni. Sollecitazione raccolta dall'Amministrazione: nel corso di un confronto franco, le proposte comunali sono state discusse e arricchite dai genitori. Tra queste, resta confermata la disponibilità dei servizi specialistici territoriali a supporto dei ragazzi e delle famiglie, qualora ne ravvisassero il bisogno.





Al tavolo del Cosp l'Amministrazione porterà, come contributo e istanza del territorio condivisa con le famiglie, un pacchetto di punti prioritari.

Primo: potenziare vigilanza e controlli da parte delle Forze dell'ordine nelle aree delle fermate di Gigetto sul territorio, essendo la linea ferroviaria lo strumento privilegiato di spostamento del gruppo coinvolto nelle aggressioni. Secondo: come anticipato fin dal primo giorno dall’Amministrazione, la proposta di un’ordinanza (di 30 giorni, rinnovabile) che blocchi la vendita serale di alcolici negli esercizi di vicinato del settore alimentare. Terzo: il Comune di Formigine chiederà di intensificare i pattugliamenti sul territorio affidati alla Polizia di Stato di Modena e porrà la questione del rafforzamento dell’organico dei militari in servizio nella stazione Carabinieri. Quarto: il Comune, integrando la sua ricognizione con le segnalazioni dei genitori, ha aggiornato la mappatura dei parchi sui quali viene richiesta una attenzione particolare.

A margine delle misure è stata richiesta la definizione di un sistema inedito di controlli dei titoli di viaggio a bordo del Gigetto, anche nelle fasce serali ad opera degli enti competenti. Uno strumento di legalità e deterrenza ritenuto necessario per rafforzare il presidio sulla linea ferroviaria, favorire le identificazioni nei casi previsti e raccogliere comunque elementi e dati utili alle forze dell’ordine.