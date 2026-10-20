Formigine, falsificazione di targhe automobilistiche e possesso di strumenti da scasso: tre denunciati

Nei giorni scorsi i carabinieri di Sassuolo, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Formigine, hanno denunciato tre uomini, a seguito di un controllo eseguito a Casinalbo di Formigine per falsificazione di targhe automobilistiche e possesso ingiustificato di strumenti da scasso.

In particolare, i carabinieri notavano la presenza di una potente autovettura tedesca (300 cavalli ed allestimento sportivo) che si aggirava in zona, con a bordo tre uomini, di cui uno intento a maneggiare sulla targa composta da elementi magnetici alfanumerici rimovibili.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e di sequestrare 6 targhe contraffatte, 20 caratteri magnetici utilizzabili per modificarne le combinazioni e 4 ricetrasmittenti portatili, con caricabatterie ed auricolari. E' stato inoltre recuperato un foglio riportante le frequenze radio in uso alle forze di polizia di diverse province del nord Italia.

A bordo dell’autovettura erano presenti anche numerosi utensili, tra cui un flessibile con relativi dischi, un palanchino, cacciaviti, pinze, un cutter ed una chiave per l’apertura dei contatori. Sono stati sequestrati, infine, guanti, scaldacolli, cappelli, una casacca gialla fluorescente (tipo operaio/tecnico), porta badge ed una copertina facsimile di carta d’identità, oltre a 3 telefoni cellulari ed un navigatore satellitare, bombette in carta del tipo “pop-pop”, anche in confezioni, ed involucri già utilizzati, verosimilmente impiegati per simulare scoppi all’interno delle abitazioni.

Il veicolo controllato è risultato essere radiato nell’anno 2025 in Germania ed introdotto in Italia senza essere mai immatricolato sul territorio nazionale.