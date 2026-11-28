Si contano i gas serra degli allevamenti e dei terreni agricoli. Si discute di quanto le quote europee sulle emissioni potranno incidere sul prezzo del gasolio e su chi finirà per pagare quel costo. Poi ci sono le guerre. Quattro anni di conflitto tra Russia e Ucraina valgono, secondo il rapporto dell’Initiative on GHG Accounting of War, 311,4 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Eppure, mentre sul costo di un litro di carburante si fanno calcoli al centesimo, per le guerre manca ancora un bilancio mondiale che permetta di confrontarne le emissioni. È una sproporzione che la politica climatica dovrebbe spiegare.

Il rapporto copre il periodo dal 24 febbraio 2022 al 23 febbraio 2026, a partire dall’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina. Dei 311,4 milioni di tonnellate stimate, 114,1 milioni sono attribuiti alle attività militari, 70,3 milioni agli incendi e 73,3 milioni alla ricostruzione. Il conto comprende anche i danni alle infrastrutture energetiche, le deviazioni dei voli civili e gli spostamenti dei profughi. Considera le operazioni di entrambi gli eserciti e include i danni a impianti petroliferi colpiti dall’Ucraina anche in territorio russo.

Per capire la scala, partiamo dai dati italiani. Secondo ISPRA, nel 2024 l’agricoltura ha emesso 28 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente, pari al 7,7 per cento del totale nazionale. I veicoli commerciali pesanti ne hanno emesse circa 20 milioni, che diventano 33 milioni contando anche i veicoli commerciali leggeri. Le automobili sono arrivate a circa 66 milioni.

Nel quarto anno della guerra, le sole attività militari valgono circa 33 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente. Più di un anno di emissioni di tutta l’agricoltura italiana e all’incirca quanto camion e furgoni messi insieme. Il bilancio complessivo di quel quarto anno sale a 75 milioni di tonnellate, una cifra superiore anche alle emissioni annuali delle auto in Italia. In quest’ultimo confronto va tenuto presente che il rapporto attribuisce ai danni causati dalla guerra anche emissioni che avverranno in futuro, quando si ricostruirà.

Uno studio sui primi 18 mesi di guerra in Ucraina stima circa 70 chili di CO₂ per la sola esplosione di una bomba aerea, in media. È una stima ricavata dividendo le emissioni complessive attribuite alle detonazioni per il numero stimato di ordigni. In termini di CO₂, equivale a bruciare circa 30 litri di benzina. Il confronto si ferma all’istante dell’esplosione. Per una bomba da 500 chili, applicando il fattore generico delle linee guida per le munizioni, l’impronta indicativa sale a circa 2 tonnellate di CO₂ equivalente includendo la produzione dell’ordigno. A parte vanno poi considerati il volo dell’aereo, gli incendi e i danni causati dall’impatto.

E c’è il danno che un conto in tonnellate di CO₂ lascia fuori. Quando un edificio crolla, le polveri possono contenere amianto, metalli e altre sostanze pericolose. Se viene colpito un deposito di carburante o un impianto industriale, la contaminazione può raggiungere il suolo e le acque. Sono conseguenze documentate dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, con costi di bonifica e rischi per chi vive in quei luoghi e per chi dovrà rimuovere le macerie.

A Sassuolo il prezzo della CO₂ è già un costo industriale. Gli stabilimenti ceramici soggetti all’ETS europeo devono coprire le proprie emissioni con quote. Quando quelle assegnate gratuitamente non bastano, le imprese devono procurarsi le altre sul mercato. Per un’industria che impiega gas per alimentare i forni, il modo in cui Bruxelles calcola le quote gratuite pesa sui costi di produzione e sulla competitività. E il tema riguarda da vicino il nostro territorio. Circa l’88 per cento delle piastrelle italiane si produce in Emilia-Romagna, soprattutto nel distretto di Sassuolo, tra Modena e Reggio Emilia.

A luglio Confindustria Ceramica aveva stimato che, con i parametri allora previsti, i costi diretti dell’ETS per i produttori italiani di piastrelle potessero salire da 70 a circa 150 milioni di euro l’anno. L’intesa raggiunta a Bruxelles il 12 novembre apre la strada a parametri specifici per le piastrelle, che tengano conto delle caratteristiche produttive del settore. Il beneficio potenziale è stato stimato in circa 40 milioni di euro l’anno per il comparto nazionale. L’effetto effettivo sui bilanci dipenderà da come verranno definite le nuove assegnazioni.

Per stabilire quante quote spettino a una fabbrica di piastrelle si negoziano parametri di settore e si fanno stime da decine di milioni di euro. Sulle guerre, invece, manca ancora un bilancio mondiale comparabile. Nel 2025 l’Università di Uppsala ha censito 65 conflitti armati con almeno uno Stato coinvolto, il numero più alto dall’inizio delle rilevazioni nel 1946. Tredici hanno raggiunto la soglia con cui i ricercatori classificano un conflitto come guerra. Fra i più letali, oltre a quello tra Russia e Ucraina, ci sono stati Gaza e il Sudan. Per Gaza, uno studio pubblicato su One Earth stima 31,4 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente per la ricostruzione delle infrastrutture, più delle emissioni di un anno dell’intera agricoltura italiana.

Quanto pesano tutte le guerre messe insieme? Una risposta ancora manca. Nel 2022 Scientists for Global Responsibility e il Conflict and Environment Observatory hanno stimato che gli eserciti e le loro filiere valgano circa il 5,5 per cento delle emissioni globali di gas serra. Quel calcolo lascia fuori gli incendi, le distruzioni e la ricostruzione. Nel rapporto sull’Ucraina, incendi e ricostruzione da soli valgono quasi la metà dell’impatto climatico stimato nei primi quattro anni.

La parte ridicola è questa. Siamo capaci di discutere fino all’ultimo centesimo di quanto debba costare la CO₂ del gasolio usato per portare il cibo nei supermercati. Chiediamo all’agricoltura di fare i conti con il metano degli allevamenti. Quando invece si tratta delle guerre, per sapere quante emissioni producono le operazioni militari, che cosa brucia e quanto costerà al clima ricostruire, dobbiamo ancora affidarci a studi separati, dove qualcuno li ha fatti. La stessa precisione che si pretende da chi produce e trasporta le merci va pretesa anche dai governi quando decidono e finanziano le operazioni militari.

Beatrice Lazzari