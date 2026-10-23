'Storie Gaza Mondo': al Circolo Ribalta di Vignola un weekend tra arte, musica per la Palestina

Arte, musica e impegno civile protagonisti al Circolo Ribalta, che sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 ospiterà “Storie Gaza Mondo – Ventiquattro artisti per la Palestina”, un'iniziativa dedicata alla solidarietà e alla sensibilizzazione sulla situazione palestinese. Al centro dell'evento una mostra itinerante di illustrazioni realizzate da ventiquattro artisti, con opere acquistabili e proventi destinati a Emergency per Gaza.





Sabato 24 ottobre, apertura alle ore 17 e, alle 21, concerto dei Sothiac, trio tra Milano, Berlino e Londra che esplora sonorità post-stoner, krautrock e heavy-psych. Domenica 25 ottobre, apertura alle ore 10 e, alle 18, proiezione del documentario “Living_despite_them”, diretto da Alaa Hathleen e Antonia Colodro. Il cortometraggio di 18 minuti, realizzato interamente con riprese da smartphone, racconta la quotidianità della comunità palestinese di Umm al-Kheir, in Cisgiordania, tra demolizioni, violenze dei coloni e controllo militare. Seguirà un incontro pubblico con ospiti. Due giornate che intrecciano espressione artistica, testimonianza e partecipazione, trasformando la cultura in un'occasione concreta di solidarietà.