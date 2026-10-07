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Carpi: Taurasi, Benatti e Leonelli giovedì parlano di Tracotanza e Inganni

Carpi: Taurasi, Benatti e Leonelli giovedì parlano di Tracotanza e Inganni

L'incontro nell'ambito della rassegna 'Il gusto delle storie, a tu per tu con gli autori' del Comune di Carpi, giovedì 15 ottobre

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Nell'ambito della rassegna 'Il gusto delle storie, a tu per tu con gli autori' del Comune di Carpi, giovedì 15 ottobre lo storico, politico e scrittore Giovanni Taurasi presenterà il libro del direttore de La Pressa Giuseppe Leonelli 'Elogio della tracotanza'. A discutere con l'autore e con lo stesso Taurasi - il cui ultimo romanzo storico 'L'inganno del secolo' ha ottenuto recentemente importanti riconoscimenti - sarà Roberto Benatti, storico esponente del centrodestra modenese, di recente eletto nel Consiglio dell'ordine degli ingegneri. L'incontro si terrà all'Auditorium biblioteca Loria alle 18.30.

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