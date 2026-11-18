Domenica 22 novembre, alle 18.45, la Lokomotiva 48 – Dopolavoro Ferroviario, in via Nicolò dell'Abate, 48 a Modena, ospita un viaggio nella memoria della città, quando la notte sembrava non finire mai e i locali restavano aperti fino all'alba.

Protagonista dell'incontro "Storie di ristorazione modenese" sarà Vasco Sanuti, carismatico gestore di due storici locali cittadini: l'Osteria del Teatro, in Corso Canalgrande, e il Kones, a Ponte Alto. Attraverso aneddoti e retroscena, Vasco ripercorrerà gli anni di un'indimenticabile stagione della vita notturna modenese. Insieme a lui Eftichios Dekavalis, detto Felice il Greco, storico gestore del Bobotti, dell'Osteria Masone e del Ristorante Uva d'Oro. Conduce l'incontro Marcello Targi Parmeggiani.

Due protagonisti e tanti ricordi per riscoprire la storia del costume, della ristorazione e della socialità modenese attraverso le testimonianze di chi l'ha vissuta in prima persona. Un appuntamento per chi c'era, per chi ne ha sentito parlare e per chi desidera conoscere una pagina significativa della storia della città.