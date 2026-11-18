"La vera ciccia del risparmio si può ottenere sulla città se si razionalizza quell'offerta oggi esistente, superando le diseconomie che ci sono'. Lo ha detto domenica a Castelfranco Emilia il sindaco di Modena Massimo Mezzetti per giustificare la sua volontà di sacrificare il Policlinico di Modena chiudendolo come 'Policlinico' e riaprendolo come semplice ospedale per la bassa e media complessità.

La 'ciccia'... Al di là della pochezza del termine, Mezzetti ha avuto il coraggio di dire la verità. Altro che investimenti, altro che razionalizzazione per il bene dei cittadini, altro che visione di alto livello. L'obiettivo - come spiegato bene a Vignola dal consigliere regionale Avs Paolo Trande - è tagliare la spesa.

Tagliare la spesa sulla città con la promessa di 'ridistribuirla sul territorio'. Ma intanto tagliare. Il problema è che questo taglio avrebbe un prezzo altissimo e significherebbe la morte dell'11esimo miglior ospedale italiano con il trasloco di interi pezzi a Baggiovara e la creazione di alloggi negli spazi svuotati.

E allora è evidente che quando il risparmio diventa un obiettivo, anche il buon senso finisce a dieta. Un buon senso scomparso insieme alla famosa 'ciccia' e che, in mondo normale, imporrebbe a un sindaco di fare le barricate affinchè non venga chiuso l'ospedale della sua città, non di lottare per il fine esattamente opposto. Un buon senso divenuto quasi trasparente davanti alla follia che porta a immaginare di trasferire in blocco l'università a Baggiovara, insieme a pezzi del Policlinico, fingendo di non ricordare la valanga di soldi pubblici investiti in via del Pozzo o i lavori di efficentamento energetico da 13 milioni conclusi meno di 10 anni fa. Un buon senso barattato col consenso supino di sindaci di provincia e di dirigenti Pd incapaci di opporsi al tracotante dominio politico e intellettuale di Mezzetti.

A Modena si taglia la ciccia sull'offerta sanitaria e si promette generosamente di ridistribuire questo prezioso sarificio biologico su tutta la provincia. Una pioggia unta per tutti, quale miglior benedizione? All'area di Castelfranco e del Sorbara e alla Bassa alla promessa di questa colata di grasso ricavato dalla liposuzione di via del Pozzo, forse preferirebbero poter contare su un ospedale vero a 10-15 minuti d'auto, ma in fondo ognuno ha i suoi gusti. Mezzetti, insieme ad Altini e a De Pascale, preferisce puntare sulla dieta carnivora: tanta ciccia da tagliare e da mettere nel piatto.

Giuseppe Leonelli