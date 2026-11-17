C'è attesa a Modena per la nomina del nuovo direttore della Struttura Complessa di Urologia dell'Aou di Modena. Attualmente l'incarico è ricoperto la dottoressa Stefania Ferretti, nella veste di Facente funzioni. Un ruolo che la Ferretti aveva ereditato dal professor Salvatore Micali il quale a sua volta aveva retto il reparto come direttore pro tempore a seguito del trasferimento del professor Bernardo Rocco.

Per la nomina ufficiale del nuovo direttore, oltre alla stessa Ferretti, è in campo il dottor Stefano Puliatti e l'attesa sarebbe legata essenzialmente alla sua ancora giovane età.

Il tutto in un quadro nel quale a Modena, per alcune prestazioni programmate, escluse quelle oncologiche e di maggiore urgenza, le attese sono ben superiori all’anno.

Proprio oggi Ferretti e Puliatti sono stati tra i protagonisti della inaugurazione di nuova piattaforma chirurgica installata all’Ospedale Civile di Baggiovara, del valore di oltre 2 milioni di euro, frutto di una donazione di Iris Ceramica Group. Si tratta della piattaforma robotica Da Vinci Intuitive Surgical Single Port completa di Console Chirurgica, Carrello Paziente da Vinci e Carrello visione ed è tra le prime installate in Italia e il primo in Emilia – Romagna.

"Per quanto riguarda la nostra attività – ha dichiarato la dottoressa Ferretti – la piattaforma robotica single-port rappresenta un’opportunità importante, perché permette di operare attraverso un unico accesso, anche per via extraperitoneale, con una strumentazione flessibile adatta agli spazi anatomici più stretti. L’obiettivo è offrire ai pazienti interventi ancora meno invasivi, con la prospettiva di ridurre il dolore post-operatorio e favorire un recupero più rapido. Come sottolineato dalla dottoressa Piccoli, l’impiego del single port crescerà gradualmente, con l’acquisizione della necessaria esperienza e con un’attenta selezione dei casi, in modo complementare al multiport, che resta fondamentale e insostituibile per molte procedure. Desidero ringraziare Iris Ceramica Group per un dono che rafforza le nostre possibilità di cura e la qualità della formazione dei giovani urologi".

"La piattaforma robotica da Vinci Single Port offre potenzialità straordinarie per lo sviluppo della chirurgia mininvasiva – ha precisato il professor Stefano Puliatti – I primi sei pazienti sottoposti a prostatectomia radicale presso la nostra Clinica Urologica di Baggiovara, nell’arco di una settimana, sono stati tutti dimessi in seconda giornata postoperatoria. La tecnologia ha dimostrato un’elevata accuratezza nell’esecuzione degli interventi e delle delicate suture ricostruttive, consentendo di operare attraverso un unico accesso con una piccola incisione di appena 4 centimetri in sede sovrapubica. Si tratta di un’importante innovazione che, per le indicazioni cliniche appropriate, ci offre la possibilità di ampliare ulteriormente le opzioni terapeutiche e migliorare la qualità dell’offerta assistenziale per i cittadini del nostro territorio".