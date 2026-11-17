Un appello condiviso da tutte le forze politiche del Consiglio comunale di Modena per scongiurare la fine di Holostem e salvaguardare un patrimonio scientifico, industriale e professionale di valore internazionale. È quello lanciato dal presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri che, d’intesa con tutti i gruppi consiliari, ha inviato una lettera ai vertici di Holostem, alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, ai ministri competenti e agli assessori regionali, chiedendo di sospendere i licenziamenti collettivi.

Al centro dell'iniziativa, la preoccupazione per il futuro della società biotecnologica modenese, una vicenda che, scrive il presidente, “è assai importante per il nostro territorio e ben attenzionata da tutte le forze politiche che la seguono con apprensione”.

La lettera ripercorre il valore scientifico e terapeutico dell'azienda, nata nel 2008 dalla collaborazione tra ricercatori di fama mondiale, l'Università di Modena e Reggio Emilia e Chiesi Farmaceutici.

Holostem ha sviluppato prodotti per la “terapia salvavita delle ustioni oculari” e avviato la prima sperimentazione clinica di terapia genica per l'epidermolisi bollosa, la cosiddetta “sindrome del bambino farfalla”.

Tra i risultati più importanti c'è Holoclar, “la prima terapia a base di cellule staminali approvata in Europa”, che ha permesso di curare “oltre 400 pazienti con lesioni oculari in Italia e in Europa”. Un risultato che la lettera definisce “un fiore all'occhiello della ricerca italiana”.

Dopo la cessione del ramo d'azienda alla Fondazione Enea Tech e Biomedical nel 2023, il 2025 sembrava aver segnato una svolta, con il ritorno all'operatività e la ricostituzione di un gruppo di 55 persone.

Un patrimonio di competenze che, sottolinea il presidente, non può essere disperso, anche alla luce del riconoscimento europeo ottenuto con la selezione del progetto Holostem nell’ambito dell’iniziativa IPCEI Salute 1.

“Non è accettabile disperdere questi saperi, togliere la speranza ai malati, privarsi delle competenze di numerosi e qualificati lavoratori”, si legge nella lettera, che richiama tutte le parti coinvolte a uno sforzo per individuare una soluzione, come già avvenuto nel 2023.

La richiesta è esplicita: “Venga immediatamente sospesa la procedura avviata per addivenire ai licenziamenti collettivi”, così da consentire un confronto tra proprietà e istituzioni pubbliche, anche locali, per mantenere e rilanciare l’azienda.

L’obiettivo, conclude l’appello, è preservare il know-how e il personale di Holostem, affinché “il futuro delle terapie avanzate continui a passare da Modena”.