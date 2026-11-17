I fatti risalgono alla mattina del 13 ottobre scorso, quando il Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria ha allertato gli agenti del Posto Polfer di Modena per un furto perpetrato da due persone ai danni di un passeggero a bordo di un Euro City, proveniente da Firenze e diretto in Svizzera. I poliziotti, portatisi sul binario di arrivo del convoglio, sono riusciti a individuare e a fermare, anche grazie all’ausilio del capotreno e della stessa vittima, uno dei due uomini.

L’attività investigativa condotta dagli agenti, ha consentito di recuperare in una zona residenziale adiacente alla stazione un borsello contenente tutti i documenti e gli effetti personali della vittima.

La refurtiva è stata pertanto restituita al legittimo proprietario, che ha espresso profonda gratitudine per l’operato svolto dal personale della Polizia di Stato.