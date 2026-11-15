Marano, schianto sulla Fondovalle: tre feriti

Grave incidente alle 17 di questa sera lungo la Via Fondovalle Panaro a Marano sul Panaro, tra due autovetture.

​Nell'impatto sono rimaste coinvolte complessivamente tre persone. Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto due degli occupanti rimasti bloccati all'interno degli abitacoli, affidandoli alle cure del personale sanitario. Contestualmente, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'intera area dell'intervento.

​Sul posto è intervenuto il personale del 118 con i mezzi di soccorso per l'assistenza ai feriti e il successivo trasporto presso le strutture ospedaliere. Presenti anche le Forze dell'Ordine per i rilievi di legge e la gestione della viabilità.

​Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della sede stradale sono tuttora in corso.