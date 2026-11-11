Allarme bomba nelle scuole del Modenese: evacuate medie e superiori in tutta la provincia

La mail minatoria è arrivata nelle caselle di posta di centinaia di istituti. Il messaggio firmato da Mikhail Andropov (stesso nome con cui sono firmate le email di minaccia ai voli internazionali), minaccia di 'mettere in atto un genocidio contro gli italiani'. 'Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L'ho posizionata in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio...'
Scattato l'allarme, i dirigenti scolastici hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza, disponendo l'evacuazione precauzionale di studenti, docenti e personale Ata.
Nel capoluogo il provvedimento ha riguardato la quasi totalità delle scuole medie e superiori, con migliaia di ragazzi riversatisi ordinatamente nei punti di raccolta esterni. L'emergenza si è estesa capillarmente anche al resto del territorio provinciale, coinvolgendo i principali centri da Carpi a Sassuolo, passando per Vignola, Maranello, Pavullo nel Frignano, l'Unione del Sorbara e l'Area Nord tra Mirandola, Finale Emilia e Concordia.
Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e le squadre dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le aree ed effettuare i sopralluoghi. Tutte le ispezioni negli edifici scolastici hanno dato esito negativo, confermando la natura infondata delle minacce e consentendo il graduale rientro dell'allarme.
Nel pomeriggio di oggi si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la prefettura per tracciare il quadro dell'emergenza e per disporre eventuali azioni. Il regolare svolgimento delle lezioni non dovrebbe essere modificato nella giornata di domani.