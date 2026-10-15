Una tragedia immane ha sconvolto la comunità di Mirandola nella serata di oggi, 15 ottobre 2026. Due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno della propria abitazione, situata in una zona di campagna in una traversa di via Imperiale, verso il comune di Medolla.
La scoperta dei corpi è avvenuta nel tardo pomeriggio, facendo scattare un massiccio spiegamento di forze dell'ordine e soccorritori. Secondo le primissime e drammatiche informazioni emerse, le vittime sarebbero state decapitate.
Sul luogo del delitto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia. Gli inquirenti hanno subito transennato l'area per consentire i rilievi scientifici e avviare le indagini.
Le attenzioni degli investigatori si starebbero concentrando in queste ore sul figlio della coppia, sul quale pendono i principali sospetti. I militari e il magistrato di turno stanno ascoltando vicini e parenti per ricostruire il contesto familiare e il possibile movente di quello che appare a tutti gli effetti come un efferato duplice omicidio.
Notizia in aggiornamento
Orrore a Mirandola: anziani coniugi trovati morti in casa, si sospetta il figlio
I corpi decapitati delle due vittime sono stati rinvenuti nel tardo pomeriggio in un’abitazione di campagna in via Imperiale. Sul posto i Carabinieri e la Procura per i rilievi.
Una tragedia immane ha sconvolto la comunità di Mirandola nella serata di oggi, 15 ottobre 2026. Due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno della propria abitazione, situata in una zona di campagna in una traversa di via Imperiale, verso il comune di Medolla.
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