Un violento scontro tra due autovetture ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi ieri sera, sabato 28 novembre. L'allarme è scattato intorno alle 19:30 all'incrocio tra viale Giovanni Falcone e via Salvo D'Acquisto, dove i due mezzi sono entrati in collisione per cause ancora in corso di accertamento.

A destare particolare apprensione è stato l'elevato numero di persone coinvolte e la necessità di liberare uno degli occupanti rimasto incastrato tra le lamiere. Per gestire l'emergenza la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ben quattro ambulanze e un'automedica, supportate dai Vigili del Fuoco di Modena per le operazioni di estricazione e messa in sicurezza dei veicoli, oltre alle pattuglie della Polizia di Stato e della polizia locale per i rilievi di legge e la gestione della viabilità.

Il bilancio complessivo è di sei persone coinvolte, tutte di sesso maschile, ma fortunatamente nessuna di loro ha riportato traumi tali da metterne in pericolo la vita. Quattro i feriti trasportati al pronto soccorso, tutti in codice di bassa gravità (codice 1): si tratta di un uomo di 51 anni, uno di 34 e un ragazzo di 18 anni, accompagnati all'ospedale di Baggiovara, mentre un secondo diciottenne è stato trasferito al Policlinico di Modena. Altri due giovani di 27 anni, anch'essi coinvolti nell'impatto, non hanno riportato conseguenze sanitarie rilevanti e non hanno necessitato del ricovero ospedaliero.