Gialli in campo al Braglia per il terzo match in otto giorni e primo di due gare casalinghe consecutive, che offrono al Modena una ghiotta opportunità per fare un ulteriore step di crescita e di classifica. Arriva al Braglia il Padova degli ex Dellavalle e Zanimacchia, in cerca di punti importanti per consolidare la propria classifica e reinserirsi in zona playoff; i gialli però non possono permettersi sconti, per proseguire il proprio cammino e riprendersi quei tre punti sfuggiti a Pisa tra rimpianti e recriminazioni, nonostante la bella prova della squadra.

Il Padova ha giocato a Modena in 44 occasioni, con 26 vittorie del Modena, 11 pareggi e 7 vittorie del Padova, di cui l’ultima lo scorso 28 febbraio quando i gialli di Sottil uscirono sconfitti per due reti a uno; ha giocato finora 6 volte fuori casa, conquistando 8 punti equamente divisi tra 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, condite da 6 reti segnate e 7 subite, e nelle ultime 5 gare ha conquistato 6 punti, con una vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta; una partita certamente non semplice e dall’esito non scontato, ma nella quale il Modena avrà gli argomenti necessari per provare a portare a casa i tre punti.

Nella situazione attuale, che non è ormai più una emergenza e nemmeno una novità, ma una dura realtà con cui il Modena sta convivendo egregiamente, Galloppa continua a scontare le solite numerose assenze di Caso, Tonoli, Zampano, Stenio Zanetti, Sersanti e Manquant; tra i convocati, i giovani della primavera Arnaboldi e Fontana. Nonostante le scelte siano ridotte, il Modena ha però già dimostrato di saper fare quadrato, attingendo a tutte le risorse di un gruppo che al momento si sta confermando solido e compatto.

Per la formazione, probabile la conferma del 3-5-2 delle ultime gare, anche se non sono escluse alcune rotazioni per dare fiato e riposo a chi al momento è apparso leggermente appannato. Davanti a Chichizola, probabile linea a tre con Folino, Nador e Nieling; sugli esterni Imputato a destra e Azzi a sinistra, con Bianco, Brugman e Santoro centrali; davanti, spazio alla coppia Ambrosino e Belotti, anche se non è esclusa la presenza di Montevago al posto del Gallo, o addirittura in coppia; la variabile potrebbe essere una difesa a quattro, con Imputato nei quattro dietro e Nieling esterno basso a sinistra, e un attacco a tre con l’inserimento di Olzer a destra, assieme a Belotti e Ambrosino; oppure un centrocampo a due, un 4-2-3-1, dove il sacrificato potrebbe essere Brugman, con l’inserimento di Olzer largo a destra, o nella posizione di mezzala in un centrocampo a tre.

Arbitra la gara Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, figlio d’arte: il padre Francesco arbitrò tra la serie A e la B negli anni 90; il Modena ha incrociato l’arbitro Arena in 5 precedenti con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta; anche il Padova ha cinque precedenti con l’arbitro campano, con 4 vittorie e 1 sconfitta.

Calcio di inizio domenica pomeriggio alle 15.00 allo stadio Braglia, che si trasformerà metaforicamente in un pollaio: tra galline padovane, galli modenesi e canarini fischiettanti, ci sarà pane, anzi mangime, per tutti i buongustai del calcio.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc