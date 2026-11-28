Il 19 novembre i carabinieri di Modena hanno arrestato in flagranza un uomo e una donna, rispettivamente di 21 e 22 anni, trovati con circa un chilo di hashish in casa. Sono accusati di concorso di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Al primo è stato contestato anche il reato di vendita ad un acquirente di un quantitativo di marijuana.

Nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria, i carabinieri hanno notato un giovane che, in un brevissimo arco temporale, faceva un continuo andirivieni da un condominio modenese, per poi allontanarsi a bordo della sua autovettura.

I militari hanno deciso di controllarlo, trovando e sequestrando 3,5 grammi circa di marijuana, nascosti in una confezione.

Gli immediati approfondimenti, costituiti anche dalle dichiarazioni dell’acquirente e dal suo riconoscimento fotografico formale degli indagati, hanno consentito di individuare i venditori della droga che, appunto, vivevano nello stabile.

È stata quindi eseguita una perquisizione nella loro abitazione. Nel tentativo di impedire l’accesso ai militari, gli occupanti hanno schiacciato nella porta di ingresso la gamba di un carabiniere, sebbene questi avesse regolarmente mostrato il tesserino di riconoscimento.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 23 grammi di cocaina, 1 chilogrammo circa di hashish già suddiviso in panetti e frammenti e 80 grammi circa di marijuana, nascosti all’interno di alcune confezioni presenti nell’appartamento, vario materiale da taglio e confezionamento, nonché la somma contanti di 2050 euro.

In sede di udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato gli arresti, emettendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare della custodia in carcere.