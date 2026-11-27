Si chiude con l'arresto dell'ultimo presunto componente del gruppo criminale l'inchiesta sul tentato assalto a un furgone portavalori sventato dalla Polizia di Stato il 18 marzo 2026 a Vignola. Nella giornata del 25 novembre gli agenti delle Squadre Mobili di Modena e Bologna, con il supporto della Squadra Mobile della Bat, hanno rintracciato e arrestato a Trinitapoli l'uomo destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Bologna su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Dda bolognese, il presunto appartenente al gruppo criminale era riuscito a sottrarsi alla cattura durante l'operazione condotta a marzo a Vignola, quando gli investigatori e le squadre speciali erano intervenuti arrestando in flagranza diversi soggetti accusati, a vario titolo, di tentata rapina aggravata e detenzione di armi da guerra.

L'indagato, nato nel 1993 e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, avrebbe avuto un ruolo operativo nell'organizzazione del colpo. In particolare, secondo la ricostruzione investigativa, si sarebbe occupato del furto di alcune autovetture destinate a essere utilizzate nelle diverse fasi dell'assalto e avrebbe partecipato sia alla pianificazione sia alla fase esecutiva del progetto criminoso.

Determinanti per la sua identificazione sono state le attività investigative sviluppate nei mesi successivi. Gli agenti hanno analizzato immagini di videosorveglianza che lo avrebbero immortalato il 17 marzo a Vignola insieme ad alcuni dei soggetti arrestati il giorno successivo. A rafforzare il quadro indiziario sono stati anche gli accertamenti sui tabulati telefonici e sui collegamenti alle celle telefoniche, elementi che hanno consentito di ricostruire gli spostamenti dell'uomo e di collocarlo nei luoghi di interesse investigativo.

Il ricercato è stato infine individuato nell'abitazione della compagna a Trinitapoli. Una volta espletate le formalità di rito è stato trasferito alla casa circondariale di Foggia, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Con l'esecuzione della misura cautelare, sottolinea la Polizia di Stato, tutti i presunti componenti del gruppo che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero dovuto portare a termine l'assalto al portavalori sono stati individuati e assicurati alla giustizia.