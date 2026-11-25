Un ciclista di 54 anni ha perso la vita questo pomeriggio intorno alle 18 nel Modenese, tra Carpi e Campogalliano, a seguito di un incidente che ha visto coinvolta anche un'auto, una Volvo station wagon. Nonostante i soccorsi, per l'uomo non c'era più nulla da fare: è morto sul colpo. La dinamica dei fatti è al vaglio della polizia locale intervenuta direttamente in via Fornaci, dove è avvenuto lo scontro. L'incidente mortale cade a tre giorni di distanza da un'altra tragedia avvenuta sulle strade del Modenese. Sabato, intorno alle 16.30, il carpigiano Giorgio Zanichelli, 68 anni, ha perso la vita dopo uno scontro con un furgone.
Scontro con un'auto a Campogalliano, morto ciclista di 54 anni
L'incidente tra Carpi e Campogalliano a tre giorni da un'altra tragedia sulla strada
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