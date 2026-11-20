Nei giorni scorsi è stato arrestato in flagranza un italiano per coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché denunciato per detenzione abusiva di munizionamento per armi. I Baschi Verdi del Gruppo di Modena hanno sottoposto a controllo, a Prignano sulla Secchia l'uomo che viaggiava a bordo di un’auto, rinvenendo al suo interno due proiettili calibro 30-06, il cui possesso risultava ingiustificato in quanto l’uomo era sprovvisto di porto d’armi. Le successive attività di perquisizione svolte presso il domicilio dell’indagato hanno consentito di rinvenire un importante quantitativo di marijuana con tutto il materiale occorrente per la produzione e la successiva raffinazione della stessa (dalle piante interrate alle lampade e ventilatori utilizzati per la coltivazione), materiale da confezionamento e buste sigillate contenenti sostanza stupefacente, nonché ulteriore munizionamento non dichiarato di armi da sparo. Complessivamente, sono stati sequestrati 13 chili di marijuana, 22 cartucce da caccia, 2 proiettili calibro 30-06, 2.380 euro in contanti, oltre a un bilancino e altro materiale utile alla coltivazione e confezionamento della droga. Il Gip ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Foto d'archivio