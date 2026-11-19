Intervento intorno alle 11:25 di oggi, per la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vignola. Luogo dell'emergenza, via Montanara, nel comune di Spilamberto, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell'area circostante. L'intervento ha richiesto l'utilizzo di attrezzature specifiche per estrarre una delle persone rimaste bloccate all'interno dell'abitacolo, affidandola poi alle cure del personale sanitario del 118 presente sul luogo del sinistro.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per la gestione e la regolamentazione della viabilità, oltre che per effettuare i rilievi di competenza volti a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.