Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

A Spilamberto rombano i motori della storia: inaugurata l’Esposizione di Moto d’Epoca nell’ambito di Mast Còt

A Spilamberto rombano i motori della storia: inaugurata l’Esposizione di Moto d’Epoca nell’ambito di Mast Còt

Allo Spazio Eventi Famigli tagliato il nastro della rassegna con straordinarie due ruote storiche dal 1920 al 1980. Porte aperte fino a domenica 4 ottobre.

1 minuto di lettura

Si è aperta ufficialmente sabato 3 ottobre, l'esposizione di Moto d’Epoca allestita presso lo Spazio Eventi Famigli di Spilamberto. Nella suggestiva cornice di Mast Còt, la manifestazione dedicata all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, la passione per il motorismo d'epoca incontra le tradizioni del territorio richiamando pubblico e appassionati.


L’iniziativa è organizzata dalla Scuderia Auto Storiche Marchese Lotario Rangoni Machiavelli e dal Classic Club Vignola, con il patrocinio del Comune di Spilamberto.


Il taglio del nastro si è tenuto alle ore 10:00 con l’inaugurazione ufficiale, alla quale sono intervenute le Autorità locali insieme a ospiti e personaggi del mondo motociclistico.


I visitatori possono ammirare una prestigiosa rassegna di motociclette costruite tra il 1920 e il 1980, comprendente esemplari di particolare interesse storico e rari modelli da competizione che hanno segnato l'evoluzione tecnica e sportiva del motociclismo.


L'esposizione sarà visitabile per tutta la giornata di domenica 4 ottobre, sempre dalle 10:00 alle 19:00, con orario continuato.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Spilamberto: sorpreso con uno sfollagente alla cintura e una carabina non denunciata

Spilamberto: sorpreso con uno sfollagente alla cintura e una carabina non denunciata

Amianto, buone notizie da Spilamberto: bonificata la baracca di via Ponte Marianna

Amianto, buone notizie da Spilamberto: bonificata la baracca di via Ponte Marianna

Note di passaggio: a Spilamberto il piano Alessio Löwenthal

Note di passaggio: a Spilamberto il piano Alessio Löwenthal

Spilamberto, pauroso schianto tra due auto

Spilamberto, pauroso schianto tra due auto

Spazio ADV dedicata a La Bella Sfilza
Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Articoli più Letti Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Vignola, sbaglia la manovra e sfonda la vetrina del negozio

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Caffè Speranza, 100 anni di storia a Pavullo: Confcommercio Modena consegna una targa ai titolari

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Fondazione di Carpi, clamorosa bocciatura per Marco Reggiani, nel Cdi entra Alice Degl'Innocenti

Vignola, controlli antidroga nelle aree frequentate dagli studenti: recuperata piccola quantità di marijuana

Vignola, controlli antidroga nelle aree frequentate dagli studenti: recuperata piccola quantità di marijuana

Articoli Recenti Croce Rossa e Croce Blu donano un nuovo defibrillatore a Massa Finalese

Croce Rossa e Croce Blu donano un nuovo defibrillatore a Massa Finalese

Sassuolo: la Féra di Curiàus apre le Fiere d'ottobre

Sassuolo: la Féra di Curiàus apre le Fiere d'ottobre

L’inclusione che funziona: alla cooperativa La Zerla di Mirandola imprese e istituzioni a confronto sull’inserimento lavorativo

L’inclusione che funziona: alla cooperativa La Zerla di Mirandola imprese e istituzioni a confronto sull’inserimento lavorativo

Mirandola, scossone in giunta: si è dimessa l'assessore Federica Luppi

Mirandola, scossone in giunta: si è dimessa l'assessore Federica Luppi