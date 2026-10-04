A Spilamberto rombano i motori della storia: inaugurata l’Esposizione di Moto d’Epoca nell’ambito di Mast Còt

Si è aperta ufficialmente sabato 3 ottobre, l'esposizione di Moto d’Epoca allestita presso lo Spazio Eventi Famigli di Spilamberto. Nella suggestiva cornice di Mast Còt, la manifestazione dedicata all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, la passione per il motorismo d'epoca incontra le tradizioni del territorio richiamando pubblico e appassionati.





L’iniziativa è organizzata dalla Scuderia Auto Storiche Marchese Lotario Rangoni Machiavelli e dal Classic Club Vignola, con il patrocinio del Comune di Spilamberto.





Il taglio del nastro si è tenuto alle ore 10:00 con l’inaugurazione ufficiale, alla quale sono intervenute le Autorità locali insieme a ospiti e personaggi del mondo motociclistico.





I visitatori possono ammirare una prestigiosa rassegna di motociclette costruite tra il 1920 e il 1980, comprendente esemplari di particolare interesse storico e rari modelli da competizione che hanno segnato l'evoluzione tecnica e sportiva del motociclismo.





L'esposizione sarà visitabile per tutta la giornata di domenica 4 ottobre, sempre dalle 10:00 alle 19:00, con orario continuato.