Spilamberto compie mille anni e li festeggia in un fine settimana

Il 14 e 15 novembre 2026 in centro storico festeggia in centro storico i suoi mille anni. In programma rievocazioni medievali, antichi mestieri, un excursus musicale lungo dieci secoli e la 'Matinée dell'arte'. Tutte le iniziative sono gratuite.

Nel 1026 il nome “Spino Lamberti” compare per la prima volta in un documento scritto: un diploma dell'imperatore Corrado II, cioè un documento di carattere amministrativo e fiscale. Sebbene all'epoca si trattasse probabilmente soltanto di un piccolo insediamento, quell'atto è l’inizio simbolico della storia di Spilamberto con questo nome.

Dieci secoli dopo, il Comune di Spilamberto celebra l’anniversario con l'evento “Mille volte Spilamberto”, una due giorni in programma sabato 14 e domenica 15 novembre nel centro storico, nel segno del racconto delle radici della nostra comunità. La manifestazione si propone di superare la logica del cartellone di appuntamenti per offrire una narrazione coinvolgente della storia cittadina, suddivisa tra ricostruzioni della vita dell’epoca, momenti di approfondimento e spettacoliLe rievocazioni storiche offriranno a tutti i visitatori la possibilità di vivere l'atmosfera del Medioevo attraverso allestimenti curati e coinvolgenti.

novembre lungo corso Umberto l'Associazione Libera Compagnia dei Cavalieri del Fiume animerà le vie con botteghe artigiane di amanuensi, speziali e falegnami, dimostrazioni di tiro con l'arco, armigeri, esposizione di rapaci e macchine da guerra e molto altro.Per i più piccoli saranno predisposte aree dedicate ai giochi antichi.

novembre la Corte d'onore di Rocca Rangoni diventerà poi lo scenario di 'La Corte Rangoni racconta: una giornata a Spino Lamberti com'era', offrendo un allestimento suggestivo e fedele con armigeri, artigiani e figuranti d'epoca che permetteranno ai visitatori di osservare dal vivo uno scorcio di vita d’epoca.Il cartellone assegna un ruolo centrale alla divulgazione e alla riscoperta delle radici locali attraverso il contributo di studiosi ed esperti. Presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli, l'incontro 'In loco qui dicitur Spino Lamberti' (con Chirio Caprara, Cesare Cevolani e Criseide Sassatelli) ripercorrerà l'origine del nome di Spilamberto, cercando di fare luce su ciò che è storia e ciò che invece rimane leggenda.

La conferenza dedicata all'archeologo Benedetto Benedetti renderà omaggio alla sua figura scientifica e umana, di spilambertese che ha messo i suoi straordinari strumenti culturali a disposizione di un’indagine sulle origini storiche della nostra comunità e sulla riscoperta delle tradizioni locali.Oltre ai momenti di incontro culturale, la memoria storica si farà direttamente sul campo con il trekking urbano guidato 'Le tracce della città: segni, strade, memorie', che condurrài partecipanti a esplorare il borgo attraverso mappe antiche, documenti storici e fotografie del primo NovecentoLa celebrazione coniuga la ricerca storica con momenti di forte impatto scenico e culturale per svelare la bellezza di Spilamberto.La piazza e la facciata di Rocca Rangoni ospiteranno lo spettacolo di percussioni e giochi di fuoco 'Quetzal - Rituale di fuoco' con l'artista Rulas. Un momento di grande suggestione che gioca con l’elemento affascinante del fuoco e mette uno dei simboli del paese, la Rocca, sotto una luce diversa.La serata 'Spilamberto: una storia in musica' offrirà un emozionante excursus musicale lungo mille anni grazie al Coro Quadrivium diretto da Paola del Verme, affiancato dalle pillole storiche di Silvio Cevolani e dai tre inni cittadini vantati da Spilamberto eseguiti dal Corpo bandistico 'G. Verdi'. Domenica la “Matinée dell'arte” consentirà di riscoprire il patrimonio locale con le aperture straordinarie del Museo dei burattini, del Torrione Medievale, della Corte di Rocca Rangoni e delle chiese di Sant'Adriano III Papa e San Giovanni Battista, affiancate dal tradizionale mercatino dell'antiquariato '800 e dintorni', un’occasione che richiama costantemente visitatori a Spilamberto.

Tutte le iniziative del cartellone sono a ingresso gratuito.La manifestazione è promossa dal Comune di Spilamberto in collaborazione con Terre di Castelli e L'Ufficio Incredibile, con il coinvolgimento delle scuole dell'Istituto Comprensivo Fabriani. In caso di pioggia gli eventi al chiuso rimangono confermati.