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Bomporto piange Adele Moauro, maestra e giornalista scomparsa a 44 anni

Bomporto piange Adele Moauro, maestra e giornalista scomparsa a 44 anni

Originaria del Molise, viveva e lavorava nel Modenese. Insegnava alla scuola primaria di Sorbara. Oggi l'ultimo saluto a Modena

1 minuto di lettura

La comunità di Bomporto e il mondo della scuola sono in lutto per la scomparsa di Adele Moauro, morta a 44 anni dopo una malattia. Originaria di Agnone, in Molise, Adele si era trasferita nel Modenese, dove aveva costruito il proprio percorso professionale e personale.

Era insegnante alla scuola primaria di Sorbara, nell'Istituto comprensivo Luciano Pavarotti di Bomporto-Bastiglia. Nel suo lavoro si era distinta per l'impegno e l'attenzione verso i bambini, in particolare quelli con disabilità, ai quali dedicava cura e sensibilità.

Accanto all'insegnamento aveva coltivato anche la passione per il giornalismo. In Molise aveva collaborato con la testata I Fatti del Nuovo Molise, occupandosi soprattutto della cronaca dell'Alto Molise e del territorio di Agnone. Un'esperienza professionale che aveva mantenuto vivo il legame con la sua terra d'origine.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, famiglie, alunni e quanti avevano avuto modo di conoscerla. L'Istituto comprensivo ha ricordato il suo contributo umano e professionale, stringendosi alla famiglia in questo momento di dolore. Anche la sindaca di Bomporto, Tania Meschiari, ha espresso la vicinanza dell'amministrazione e della comunità.

Adele lascia il marito, i genitori, la sorella e una nipotina. I funerali si svolgono oggi, lunedì 9 novembre, con partenza alle 14 dalle camere ardenti dell'ospedale di Baggiovara e celebrazione alle 14.30 nella chiesa della Madonnina. La salma sarà poi trasferita a Poggio Sannita, dove riposerà.

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