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Bomporto intitola il suo teatro a Franca Valeri

Bomporto intitola il suo teatro a Franca Valeri

Sabato 31 ottobre la cerimonia ufficiale con Lella Costa e con la figlia dell'artista, Stefania Bonfadelli

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Una figura straordinaria della cultura italiana entra ufficialmente a far parte dell'identità della comunità bomportese. Sabato 31 ottobre 2026, il Teatro Comunale di Bomporto sarà intitolato a Franca Valeri. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, celebra una delle protagoniste più versatili e amate dello spettacolo italiano, legata a Bomporto da un ricordo speciale risalente al 2003, quando calcò il palco del teatro locale durante la tournée de La vedova Socrate, uno dei suoi monologhi più brillanti e taglienti, lasciato poi in eredità all’attrice Lella Costa.


'Abbiamo scelto – dichiara la Sindaca di Bomporto Tania Meschiari – di intitolare il nostro teatro a Franca Valeri per la grande artista che è stata e per ciò che ha rappresentato come donna: libertà, intelligenza e capacità di rompere gli stereotipi. Come donna e come Sindaca sento particolarmente il valore di questa scelta, che parla del nostro impegno per le pari opportunità e del messaggio di libertà e uguaglianza che vogliamo lasciare alle nuove generazioni'.


Il Presidente di ATER Fondazione, Natalino Mingrone, aggiunge: 'È una grande gioia intitolare un teatro a un'artista eclettica come Franca Valeri che ha segnato la cultura del Novecento in maniera così profonda e significativa.

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Valeri è stata protagonista del cabaret illuminato, del cinema d'autore, del teatro ufficiale e delle grandi serate popolari televisive dove ha presentato i suoi indimenticabili personaggi. Ma soprattutto è stata portatrice di una cultura femminile tagliente e intelligente dalla quale nessun’altra artista, dopo di lei, ha potuto prescindere. Ed è bello che, all'inaugurazione, siano presenti la figlia Stefania Bonfadelli e Lella Costa a cui Franca aveva in qualche modo passato il testimone'.


La cerimonia di inaugurazione si terrà sabato 31 ottobre dalle 18.30, con un evento a ingresso gratuito dedicato alla memoria dell'attrice. L’appuntamento vedrà la partecipazione della Sindaca Tania Meschiari, di Lella Costa e della figlia di Franca Valeri, la soprano e regista Stefania Bonfadelli. Dopo la cerimonia di intitolazione, la serata proseguirà alle 21.00 con il reading La vedova Socrate scritto dalla Valeri nel 2003, liberamente ispirato a “La morte di Socrate” di Friedrich Dürrenmatt. Ad interpretarlo sarà Lella Costa, alla quale fu la stessa Valeri a chiedere di raccogliere il suo testimone.

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