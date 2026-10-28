Gioventù Musicale Italiana, a Modena doppio appuntamento del Festival d'Autunno

Dopo i concerti cameristici e sinfonici il Festival d'autunno si concentra su un dittico operistico che accosta due capolavori lontani nel tempo eppure sorprendentemente affini nella capacità di rinnovare il teatro musicale: Dido and Aeneas di Henry Purcell e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. Da un lato il teatro barocco di Purcell, essenziale e visionario, capace di affidare alla linea vocale una straordinaria intensità espressiva; dall'altro la modernità teatrale di Puccini, che attraverso ritmo, parola e caratterizzazione dei personaggi costruisce una macchina scenica di irresistibile vitalità. Il loro accostamento mette così in luce due diverse idee di teatro musicale, accomunate da una concezione profondamente drammatica della voce e da un uso della musica come strumento di racconto. Protagonisti saranno i solisti, il coro e l'orchestra del Conservatorio Luciano Pavarotti di Modena e Carpi, guidati da Valeria Di Ciocco (studentessa del Master biennale per Maestro collaboratore) per Purcell e da Paolo Andreoli per Puccini: un impegno produttivo che unisce teatro, formazione e repertori fondamentali.
Festival d'Autunno
Sabato 31 ottobre | ore 20
e in replica
Domenica 1 novembre | ore 20
Arena - Spazio culturale (viale Tassoni, 8)
Giacomo Puccini (1858 – 1924)
Gianni Schicchi
Regia Stefano Simone Pintor
Scenografie e Costumi Nicole Figini
Luci e videoproiezioni Eugenio Pini
Direttore Paolo Andreoli
Orchestra del Conservatorio 'Luciano Pavarotti' di Modena e Carpi
Allievi delle classi di Canto della Prof.ssa maria Pia Ionata e della Prof.ssa Katja Lytting
Gianni Schicchi Alessio Barbi
Lauretta, sua figlia Xinsu Zhou
Zita, cugina di Buoso Zhao Meng
Rinuccio, nipote di Zita Qu Jingyi (1.11) / Paolo Delai (31.10)
Gherardo, nipote di Buoso Juyuan Zeyuan
Nella, sua moglie Lucia Maltoni (31.10) / Mu Jia (1.11)
Gherardino, loro figlio Tobia Pintor
Betto, cognato di Buoso Alessandro Naldi
Simone, cugino di Buoso Carlo Lipreri
Marco, suo figlio Li Yu
La Ciesca, moglie di Marco Valentina Zanni
Maestro Spinelloccio, medico Giovanni Baraldi
Messer Amantio di Nicolao, notaro Giovanni Baraldi
Pinellino, calzolaio Li Shuo
Guccio, tintore Stefano Simone Pintor
Buoso Donati Claudio Lobbia
Henry Purcell (1659 - 1695)
Dido and Aeneas
Regia Alessandra Premoli
Scenografia e costumi Nicole Figini
Luci e
Clavicembalo e direzione Valeria Di Ciocco
Maestro del coro Elia Orlando
Orchestra e coro del Conservatorio 'Luciano Pavarotti' di Modena e Carpi
Allievi delle classi di Canto della Prof.ssa maria Pia Ionata e della Prof.ssa Katja Lytting
CAST
Dido Valentina Zanni (Foto)
Aeneas Liu Anyu
Belinda Lucia Maltoni
2# Woman / 1# Witch Wang Mengke
Sourceress Zhao Meng
2# Witch / Spirit Silvia Mirabelli
Sailor Qu Jingyi
Prof. Arnaldo Tonaletti Claudio Lobbia
Intero 10 euro
Ridotto 5 euro (soci, abbonati e sottoscrittori Gioventù Musicale Modena e Amici della Musica di Modena)
Acquisti su liveticket a questo link o in biglietteria presso Arena Spazio culturale a partire da un'ora prima del concerto
Info su www.gmimodena.it
o via mail a info@gmimodena.it
Nella foto, Valentina Zanni