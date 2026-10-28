Gioventù Musicale Italiana, a Modena doppio appuntamento del Festival d'Autunno

Due serate, due opere, un unico viaggio nel teatro musicale. Il Festival d'Autunno porta all'Arena Spazio Culturale un dittico operistico che attraversa due mondi: Gianni Schicchi di Giacomo Puccini e Dido and Aeneas di Henry Purcell.

Dopo i concerti cameristici e sinfonici il Festival d'autunno si concentra su un dittico operistico che accosta due capolavori lontani nel tempo eppure sorprendentemente affini nella capacità di rinnovare il teatro musicale: Dido and Aeneas di Henry Purcell e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. Da un lato il teatro barocco di Purcell, essenziale e visionario, capace di affidare alla linea vocale una straordinaria intensità espressiva; dall'altro la modernità teatrale di Puccini, che attraverso ritmo, parola e caratterizzazione dei personaggi costruisce una macchina scenica di irresistibile vitalità. Il loro accostamento mette così in luce due diverse idee di teatro musicale, accomunate da una concezione profondamente drammatica della voce e da un uso della musica come strumento di racconto. Protagonisti saranno i solisti, il coro e l'orchestra del Conservatorio Luciano Pavarotti di Modena e Carpi, guidati da Valeria Di Ciocco (studentessa del Master biennale per Maestro collaboratore) per Purcell e da Paolo Andreoli per Puccini: un impegno produttivo che unisce teatro, formazione e repertori fondamentali.

Festival d'Autunnoè una produzione del Conservatorio Luciano Pavarotti di Modena e Carpi - sostenuta da Gioventù Musicale d'Italia sede di Modena, Amici della Musica Modena e Orchestra Filarmonica di Modena - che mette al centro i giovani musicisti e il loro percorso di crescita artistica e professionale.

Sabato 31 ottobre | ore 20e in replicaDomenica 1 novembre | ore 20Arena - Spazio culturale (viale Tassoni, 8)

Giacomo Puccini (1858 – 1924)Gianni SchicchiRegia Stefano Simone PintorScenografie e Costumi Nicole FiginiLuci e videoproiezioni Eugenio PiniDirettore Paolo Andreoli

Orchestra del Conservatorio 'Luciano Pavarotti' di Modena e CarpiAllievi delle classi di Canto della Prof.ssa maria Pia Ionata e della Prof.ssa Katja Lytting

Gianni Schicchi Alessio BarbiLauretta, sua figlia Xinsu ZhouZita, cugina di Buoso Zhao MengRinuccio, nipote di Zita Qu Jingyi (1.11) / Paolo Delai (31.10)Gherardo, nipote di Buoso Juyuan ZeyuanNella, sua moglie Lucia Maltoni (31.10) / Mu Jia (1.11)Gherardino, loro figlio Tobia PintorBetto, cognato di Buoso Alessandro NaldiSimone, cugino di Buoso Carlo LipreriMarco, suo figlio Li YuLa Ciesca, moglie di Marco Valentina ZanniMaestro Spinelloccio, medico Giovanni BaraldiMesser Amantio di Nicolao, notaro Giovanni BaraldiPinellino, calzolaio Li ShuoGuccio, tintore Stefano Simone PintorBuoso Donati Claudio Lobbia

Henry Purcell (1659 - 1695)Dido and Aeneas

Regia Alessandra PremoliScenografia e costumi Nicole FiginiLuci evideoproiezioni Eugenio PiniClavicembalo e direzione Valeria Di CioccoMaestro del coro Elia Orlando

Orchestra e coro del Conservatorio 'Luciano Pavarotti' di Modena e CarpiAllievi delle classi di Canto della Prof.ssa maria Pia Ionata e della Prof.ssa Katja Lytting

CASTDido Valentina Zanni (Foto)Aeneas Liu AnyuBelinda Lucia Maltoni2# Woman / 1# Witch Wang MengkeSourceress Zhao Meng2# Witch / Spirit Silvia MirabelliSailor Qu JingyiProf. Arnaldo Tonaletti Claudio Lobbia

Intero 10 euroRidotto 5 euro (soci, abbonati e sottoscrittori Gioventù Musicale Modena e Amici della Musica di Modena)Acquisti su liveticket a questo link o in biglietteria presso Arena Spazio culturale a partire da un'ora prima del concertoInfo su www.gmimodena.ito via mail a info@gmimodena.it

Nella foto, Valentina Zanni