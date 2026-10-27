Modena, Syusy Blady alla Lokomotiva 48 presenta 'Dracula non muore mai'

Sabato 31 ottobre alle 17.30, la Lokomotiva 48, via Nicolò dell'Abate, 48, ospita Syusy Blady per un appuntamento dedicato al mistero di Dracula, tra cinema, letteratura e ricerca storica. La serata si aprirà con la proiezione di “Vampiro per caso”, docufilm di circa un'ora che racconta il viaggio di Syusy Blady sulle tracce della vera tomba di Vlad Tepes l'Impalatore, il principe di Valacchia che ha ispirato il celebre personaggio di Dracula. Un'indagine affascinante che conduce un gruppo di studiosi dalla Romania all'Italia, tra enigmi, sorprendenti scoperte e interrogativi storici. Quanto c'è di vero dietro il vampiro più famoso della letteratura?





Al termine della proiezione, Syusy Blady presenterà il libro “Dracula non muore mai. Storia vera di un vampiro per caso” (Mondadori), approfondendo le ricerche e le curiosità che hanno accompagnato questa insolita avventura. Giornalista, attrice, scrittrice e popolare conduttrice televisiva, Syusy Blady è nota per la sua capacità di raccontare viaggi, culture e misteri con uno stile originale e coinvolgente. Evento a cura di Massimo Caruso.