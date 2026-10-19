Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Unimore, ritrovato un manoscritto autografo dell’opera che ispirò Foscolo e Leopardi

Unimore, ritrovato un manoscritto autografo dell’opera che ispirò Foscolo e Leopardi

Il ricercatore Marco Capriotti del Centro DHMoRe dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha identificato un manoscritto autografo di Vincenzo Monti

2 minuti di lettura

È stato identificato e autenticato per la prima volta un manoscritto autografo degli Sciolti a Sigismondo Chigi di Vincenzo Monti, opera che influenzò la poesia di Foscolo e Leopardi. Il ritrovamento si deve a Marco Capriotti (nella foto), ricercatore e Marie Skłodowska-Curie Fellow presso il Centro di ricerca sulle Digital Humanities - DHMoRe dell’Università di Modena e Reggio Emilia, diretto dal professor Matteo Al Kalak. Il testo offre una nuova testimonianza per approfondire la conoscenza del poemetto, di cui non erano finora noti esemplari manoscritti.

I risultati della ricerca che ha condotto all’identificazione e all’autenticazione del manoscritto saranno presentati in un articolo scientifico, la cui pubblicazione è prevista per l’inizio del 2027.

La scoperta del manoscritto autografo assume un significato particolare per la posizione che gli Sciolti a Sigismondo Chigi occupano nella storia della letteratura italiana degli ultimi due secoli. Il poemetto fu pubblicato nel 1783 e nel corso dei decenni successivi andò incontro a un crescente successo, divenendo ben presto tra le opere più lette e imitate nel corso dell’Ottocento. L’opera ispirò i Sepolcri di Foscolo, ma ancor più decisiva fu la sua influenza su Leopardi, che dal testo di Monti trasse direttamente parole e immagini per dar vita alle sue

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
poesie più famose, tra cui L’infinito, il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia e Le ricordanze.

'La rilevanza del ritrovamento non risiede soltanto nell’eccezionalità materiale del documento, ma soprattutto nella possibilità di approfondire la conoscenza di un’opera che diede un impulso senza precedenti alla poesia italiana degli ultimi due secoli, e senza la quale alcuni dei massimi capolavori della nostra letteratura non avrebbero mai assunto la forma in cui li leggiamo noi oggi' – commenta Matteo Al Kalak.

Il Centro interdipartimentale di ricerca DHMoRe è promosso dal Dipartimento di Studi linguistici e culturali e dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, con l’adesione dei Dipartimenti di Giurisprudenza, di Economia “Marco Biagi”, di Educazione e Scienze Umane e di Comunicazione ed Economia.

Matteo Al Kalak si occupa di archivi e di valorizzazione del patrimonio storico-documentario ed è responsabile scientifico del progetto DHMoReLAB, che prevede la creazione di archivi digitali e di cataloghi di manoscritti, anche in relazione alle potenzialità del machine-learning.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, stangata parcheggi in Stazione. La Cgil sulla notizia de La Pressa: 'Si parte con piede sbagliato'

Modena, stangata parcheggi in Stazione. La Cgil sulla notizia de La Pressa: 'Si parte con piede sbagliato'

Modena, con l'operazione Policlinico-Baggiovara si vuole spingere l'edilizia? Lo si dica apertamente

Modena, con l'operazione Policlinico-Baggiovara si vuole spingere l'edilizia? Lo si dica apertamente

Policlinico svuotato, i giuramenti vuoti di Bonaccini: ecco perchè oggi i modenesi non credono alle promesse

Policlinico svuotato, i giuramenti vuoti di Bonaccini: ecco perchè oggi i modenesi non credono alle promesse

Modena, la disobbedienza di Pinocchio nelle illustrazioni di Catani

Modena, la disobbedienza di Pinocchio nelle illustrazioni di Catani

Modena, al corteo 'Giù le mani dal Policlinico' opposizioni unite: il senatore Barcaiuolo grande assente

Modena, al corteo 'Giù le mani dal Policlinico' opposizioni unite: il senatore Barcaiuolo grande assente

Policlinico svuotato, oltre 100 firme raccolte ieri in un'ora: 'Ora il sindaco convochi assemblee pubbliche'

Policlinico svuotato, oltre 100 firme raccolte ieri in un'ora: 'Ora il sindaco convochi assemblee pubbliche'

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Fuori Festival, buona la prima: una piacevole sorpresa per Modena

Fuori Festival, buona la prima: una piacevole sorpresa per Modena

La grande musica riparte tra Modena e Nonantola: al via il 'Festival d’Autunno' e le 'Note di Passaggio'

La grande musica riparte tra Modena e Nonantola: al via il 'Festival d’Autunno' e le 'Note di Passaggio'

Carpi: Taurasi, Benatti e Leonelli giovedì parlano di Tracotanza e Inganni

Carpi: Taurasi, Benatti e Leonelli giovedì parlano di Tracotanza e Inganni

La ragazza del Balsamico: Sofia Malagoli si racconta nel suo primo libro

La ragazza del Balsamico: Sofia Malagoli si racconta nel suo primo libro

Articoli Recenti Dalla fragilità al traguardo nazionale: la band modenese Settimo Gelo vince il Premio Basaglia

Dalla fragilità al traguardo nazionale: la band modenese Settimo Gelo vince il Premio Basaglia

Il Conservatorio di Modena e Carpi intitolato a Luciano Pavarotti, Mantovani: 'Non c'è regalo più bello'

Il Conservatorio di Modena e Carpi intitolato a Luciano Pavarotti, Mantovani: 'Non c'è regalo più bello'

Modena, sotto il Portico del Collegio una targa in onore di Montale

Modena, sotto il Portico del Collegio una targa in onore di Montale

Vignola, Stella Burns inaugura la nuova stagione del Circolo Ribalta

Vignola, Stella Burns inaugura la nuova stagione del Circolo Ribalta