Vignola: guasto all'impianto della Dialisi, tecnici al lavoro

Nella mattina di oggi, giovedì 5 novembre, è stato rilevato un improvviso malfunzionamento dell'impianto di produzione dell'acqua a servizio del Centro Dialisi di Vignola: tecnici dell'Azienda USL e di una ditta specializzata sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare nel più breve tempo possibile la normale attività.

Nel frattempo i pazienti saranno temporaneamente trasferiti presso gli altri centri dialisi della rete nefrologica provinciale, prevalentemente presso le Dialisi di Sassuolo e di Carpi, per effettuare i trattamenti previsti dal loro percorso. A garantire la continuità dell'assistenza sarà anche il personale infermieristico e OSS della Dialisi di Vignola, che andrà a supporto dei colleghi delle due strutture. L'Azienda assicurerà inoltre il sostegno necessario ai pazienti per gli spostamenti, riducendo per quanto possibile i disagi legati alla temporanea riorganizzazione.

'L'Azienda si scusa con i pazienti e i loro familiari, assicurando il massimo impegno per ripristinare quanto prima la normale attività nella sede di Vignola' - si legge in una nota.

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