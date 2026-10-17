Mescolando violenza fisica e psicologica, aveva trasformato la convivenza in un incubo quotidiano fatto di schiaffi, pugni e calci, arrivando a colpire la compagna anche in presenza della figlia minorenne. La sera dello scorso 15 ottobre, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, ritenuto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, entrambi aggravati.
Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena su richiesta della locale Procura della Repubblica, arriva al termine di una rapida e articolata attività investigativa. Le indagini hanno preso il via a seguito di diversi interventi effettuati sul territorio dai Carabinieri delle stazioni di Vignola e Maranello, scaturiti dalle drammatiche dichiarazioni rese dalla vittima.
Agli militari la donna ha raccontato un’escalation di soprusi e condotte vessatorie iniziata nel settembre del 2024. Un clima di terrore culminato in più occasioni in aggressioni brutali, documentate dai referti medici emessi dalle strutture sanitarie della zona. In una delle circostanze più gravi, la donna aveva riportato la frattura delle ossa nasali e una lesione alla mano, con una prognosi di ben 25 giorni di guarigione.
L'impianto probatorio raccolto dagli investigatori ha consentito alla Procura di richiedere la misura più stringente della custodia cautelare, accolta ed emessa tempestivamente dal Gip per tutelare l'incolumità della donna e della bambina. L'uomo si trova ora ristretto presso la casa circondariale di Modena.
Picchiata e minacciata davanti alla figlia piccola: arrestato a Vignola per maltrattamenti in famiglia
Un uomo è finito in carcere su disposizione del Gip di Modena dopo le indagini dei Carabinieri. Sulla compagna mesi di violenze e aggressioni fisiche
Mescolando violenza fisica e psicologica, aveva trasformato la convivenza in un incubo quotidiano fatto di schiaffi, pugni e calci, arrivando a colpire la compagna anche in presenza della figlia minorenne. La sera dello scorso 15 ottobre, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, ritenuto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, entrambi aggravati.
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