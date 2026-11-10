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Circolo Ribalta: dal punk degli anni '80 al G8 di Genova, due serate tra memoria e controcultura

Circolo Ribalta: dal punk degli anni '80 al G8 di Genova, due serate tra memoria e controcultura

Sabato 14 e mercoledì 18 novembre 2026 a Vignola, due appuntamenti dedicati alla memoria dei movimenti sociali

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Due serate all'insegna della cultura indipendente e della memoria collettiva al Circolo Ribalta, con protagonisti il movimento punk degli anni Ottanta e le vicende del G8 di Genova del 2001. Sabato 14 novembre, alle 20, sarà presentata la seconda edizione di 'WE ARE PUNKS', volume fotografico che racconta la scena punk degli anni '80 attraverso immagini scattate tra Modena, Sassuolo, Reggio Emilia e Londra, accompagnate dalle testimonianze di artisti e protagonisti dell'epoca. Hilde Merini intervisterà alcuni degli autori, ripercorrendo storie, volti e atmosfere di una generazione unica.


Mercoledì 18 novembre, alle 21, la rassegna Letteratura Ribaltabile ospiterà Lorenzo Guadagnucci, autore di 'Chiedo scusa se vi parlo del G8 di Genova' (Altraeconomia). Attraverso 25 tesi, il libro affronta l'irruzione del movimento globale, la repressione e l'attualità di quell'esperienza. In apertura verrà presentata la campagna di crowdfunding 'SANTE / STORIA DI UN'ANIMA INQUIETA', promossa dall'Archivio Sante Notarnicola per la realizzazione di un documentario dedicato alla sua vita, affidato a Bo Film – produzioni dal basso. Due incontri che intrecciano musica, storia e impegno civile, offrendo uno spazio di confronto sulle esperienze di ieri e sulle domande del presente.

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Mi occupo di comunicazione e pubblicità da un po' di tempo. Su La Pressa scrivo di musica, libri e di altre cose che mi colpiscono quando sono in giro o che leggo da qualche parte. La mia passi...   

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