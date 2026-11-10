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Modena, allo Storchi 'La vera storia di Alberto Braglia'

Modena, allo Storchi 'La vera storia di Alberto Braglia'

Monologo di Andrea Santonastaso con sceneggiatura e testi di Stefano Ferrari

2 minuti di lettura

Stefano Ferrari è un giornalista modenese e autore legato alla narrazione sportiva e alla memoria culturale del territorio. Venerdì 13 novembre alle 20.30, nel Ridotto del Teatro Storchi, va in scena in prima assoluta La vera storia di Alberto Braglia, una riscrittura originale a partire da Alberto Braglia. L'atleta del Re (Minerva edizioni, 2020) a cui dà voce il regista, autore, attore, comico, disegnatore e fumettista Andrea Santonastaso. 

 

C'è una storia italiana che attraversa il Novecento come una parabola epica: la gloria olimpica, la povertà, il teatro popolare, il circo, l'emigrazione, la caduta e la rinascita. È la storia di Alberto Braglia (1883 – 1954), il più grande ginnasta italiano della sua epoca. Il racconto segue l'ascesa del campione olimpico modenese - unico ginnasta italiano capace di vincere l'oro in due differenti edizioni dei Giochi, nel 1908 e nel 1912 - fino alla progressiva emarginazione che segnò gli ultimi anni della sua vita. 

Il monologo porta in scena non solo il mito sportivo di Braglia, ma soprattutto l'uomo: un campione amatissimo dai sovrani europei, celebrato in tutto il mondo e poi travolto da squalifiche, rovesci economici e lunghi anni di oblio. 

Una figura sospesa fra il gesto atletico e la dimensione del palcoscenico.

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Braglia fu molto più di un atleta: incarnò il primo grande divismo sportivo italiano, capace di trasformare la ginnastica in spettacolo e di conquistare il pubblico con un carisma quasi teatrale. Le sue esibizioni erano eventi popolari che univano tecnica, rischio e meraviglia, in un tempo in cui lo sport cominciava a diventare racconto collettivo.

 

Il legame tra Braglia e la sua città è anche profondamente radicato nella storia del Teatro Storchi. Documenti e testimonianze storiche ricordano infatti le celebri esibizioni del ginnasta modenese che si lanciava dal loggione per afferrare un trapezio sospeso sopra il palcoscenico. 

Il Teatro Storchi infatti, nato alla fine dell'Ottocento come teatro popolare aperto alle arti più diverse, rappresenta simbolicamente il luogo ideale in cui la vicenda di Braglia incontra la scena. La sua storia personale attraversa infatti il mondo del varietà, delle tournée, degli spettacoli ginnici e dell'intrattenimento itinerante, in un continuo sconfinamento fra sport e rappresentazione. 

La vera storia di Alberto Braglia restituisce questa dimensione con uno sguardo contemporaneo: il corpo dell'atleta diventa linguaggio teatrale, memoria civile e metafora della fragilità umana. 

Foto dell'autore

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