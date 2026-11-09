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Policlinico svuotato, Rossini (Fdi) porta il caso in Provincia: 'No al trasloco. E Braglia spieghi il summit a Palagano'

Policlinico svuotato, Rossini (Fdi) porta il caso in Provincia: 'No al trasloco. E Braglia spieghi il summit a Palagano'

'Consiglio provinciale si esprima sulla salvaguardia del Policlinico di Modena nella sede di Via del Pozzo e sul no a ipotesi di nuovo Policlinico a Baggiovara'

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'Il Consiglio provinciale sarà chiamato nella prossima seduta a pronunciarsi su una iniziativa che Fratelli d'Italia ha già presentato in Consiglio comunale a Modena e che in Provincia è stata sottoscritta da tutto il gruppo consiliare di minoranza, all'interno del quale sono rappresentate varie forze politiche e civiche. Il Consiglio provinciale dovrà esprimersi sulla salvaguardia del Policlinico di Modena nella sede di Via del Pozzo e sulla contrarietà all'ipotesi di nuovo Policlinico a Baggiovara. Inoltre, la mozione esprime un preciso indirizzo per la riqualificazione della sede di Via del Pozzo con l'utilizzo dell'ex aereonautica di Via Minutara'. Lo annuncia Elisa Rossini consigliere provinciale di Fratelli d'Italia e capogruppo dei consiglieri di minoranza che si riconoscono nel simbolo 'Unione Modena Civica-Uniamoci'


'Tutto nasce dall'intervista con cui il sindaco Mezzetti ha annunciato la realizzazione di un nuovo grande polo ospedaliero a Baggiovara e il mantenimento in Via del Pozzo dedicato prevalentemente alla media e bassa complessità. La stessa posizione è stata espressa dal sindaco Mezzetti nella seduta del Consiglio comunale del 26 ottobre. Abbiamo condiviso come consiglieri di minoranza in Provincia il fatto che il Policlinico di Via del Pozzo rappresenta un presidio strategico non solamente per Modena, come dimostra il fatto che

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a Castelfranco Emilia, quarto comune della provincia di Modena, maggioranza e opposizione si sono trovate dalla stessa parte esprimendo una posizione di netta contrarietà all'ipotesi di svuotamento del Policlinico di Via del Pozzo e seguendo nell'Unione del Sorbara l'iniziativa del sindaco di Castelfranco', spiega Rossini.


'Ricordiamo che il presidente della Provincia Fabio Braglia è vicepresidente e membro dell'ufficio di presidenza della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria all'interno della quale si esercitano le funzioni di indirizzo programmazione e controllo sulle politiche socio sanitarie del territorio ed pertanto è necessario che riceva da parte del Consiglio provinciale un indirizzo preciso su una questione così delicata e che coinvolge, come dimostra la posizione di Castelfranco Emilia, tutta la provincia. La nostra richiesta è finalizzata a fare in modo che il Presidente della Provincia rappresenti formalmente presso la CTSS la posizione del Consiglio provinciale favorevole al mantenimento e rilancio del Policlinico nella sede di Via del Pozzo e contraria all'ipotesi di un nuovo Policlinico a Baggiovara. E' una battaglia, questa, che minoranza e maggioranza possono condurre insieme', afferma Rossini.


'Fabio Braglia dovrà anche spiegare al Consiglio provinciale il senso del summit a porte chiuse che si è svolto a Palagano dove lui stesso è sindaco.

Nel corso dell'evento 'Salute Futura' sono stati illustrati i dettagli del piano di riorganizzazione 'Policlinico-Baggiovara' prima ancora che tale piano venisse presentato, depositato e discusso nella sede proprie e legittima ovvero la seduta della CTSS determinando un grave cortocircuito istituzionale', conclude Rossini.

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