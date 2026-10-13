Dalla fragilità al traguardo nazionale: la band modenese Settimo Gelo vince il Premio Basaglia

Un traguardo straordinario per la musica, l’inclusione sociale e l’intera comunità modenese. I Settimo Gelo, gruppo nato nell’ambito del corso di Songwriting di Social Point Modena – gestito da Aliante Cooperativa Sociale - si sono aggiudicati il prestigioso Premio Speciale della Giuria “Franco Basaglia” nell'ambito di Music@Mens 2026, il concorso per brani inediti promosso all’interno di Ro.mens – Festival della Salute Mentale di Roma. La premiazione si è tenuta sul palco del Teatro Tor Bella Monaca a Roma nella giornata conclusiva del festival, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale. La band si è esibita dal vivo prima di ricevere il premio dalle mani dell’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari, e del Dott. Massimo Cozza*, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2.
Il premio intitolato a Franco Basaglia – padre della riforma psichiatrica e della Legge 180 – è stato istituito per dare voce alle opere capaci di incarnare la dignità della persona, il superamento dello stigma e la centralità della comunità.
A guidare i ragazzi in questo viaggio creativo – unitamente al lavoro di Aliante - è stata la cantautrice modenese Manuela Pellegatta (già premiata al MEI, 'Onda Rosa Indipendente' e semifinalista al Premio 'Voci per la Libertà - Amnesty International'). Manuela ho spiegato le basi della composizione musicale cercando di cogliere i momenti più salienti dei loro racconti, lavorando con brainstorming e percorsi sensoriali. Ciascuno ha portato parole rappresentative dei propri vissuti o immaginari, fino a comporre un testo di grande impatto. Il senso del progetto emerge nel ritornello: “Diventare grandi è un sogno a voce alta”. Una frase forte che sintetizza il senso dello stare insieme, come una band appunto, per crescere e affrontare la vita senza paura.
Il nome stesso della band racchiude l'identità profonda del gruppo: un gioco di parole tra il numero dei componenti originari e la celebre espressione 'settimo cielo'. Ma anziché fermarsi all'estasi, la band sceglie di esplorare con coraggio il 'gelo', dando voce alle fragilità interiori e alle zone d'ombra dell'esperienza umana.
I protagonisti di questo straordinario percorso artistico ed umano sono Marcella Spaggiari, Chiara Soli, Michele Iotti, Famoro Camara, Matteo Ferraresi, Yaboah Kwaku
L'esperienza dei Settimo Gelo rappresenta un esempio concreto di come l'espressione artistica e la cultura possano trasformarsi in una risposta collettiva contro l'isolamento. Il progetto affonda le sue radici nella visione di Social Point Modena, servizio di inclusione sociale e cittadinanza attiva del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Modena, gestito dalla Cooperativa Sociale Aliante in stretta collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato e le associazioni Idee in Circolo e Insieme a Noi.
Un lavoro di rete che restituisce centralità, valore sociale e protagonismo alle persone e che non si ferma qui: dopo il successo romano, Social Point guarda già al futuro con la ripartenza del nuovo corso 2.0 di songwriting per continuare a dare voce e spazio alle storie del territorio.