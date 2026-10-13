Dalla fragilità al traguardo nazionale: la band modenese Settimo Gelo vince il Premio Basaglia

Un traguardo straordinario per la musica, l’inclusione sociale e l’intera comunità modenese. I Settimo Gelo, gruppo nato nell’ambito del corso di Songwriting di Social Point Modena – gestito da Aliante Cooperativa Sociale - si sono aggiudicati il prestigioso Premio Speciale della Giuria “Franco Basaglia” nell'ambito di Music@Mens 2026, il concorso per brani inediti promosso all’interno di Ro.mens – Festival della Salute Mentale di Roma. La premiazione si è tenuta sul palco del Teatro Tor Bella Monaca a Roma nella giornata conclusiva del festival, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale. La band si è esibita dal vivo prima di ricevere il premio dalle mani dell’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari, e del Dott. Massimo Cozza*, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2.





Il premio intitolato a Franco Basaglia – padre della riforma psichiatrica e della Legge 180 – è stato istituito per dare voce alle opere capaci di incarnare la dignità della persona, il superamento dello stigma e la centralità della comunità.

Il brano vincitore, “Come una band”, è il frutto di un percorso di scrittura collettiva durato circa sei mesi, in cui i vissuti, i tormenti e le storie individuali dei ragazzi si sono fusi in un'unica narrazione emotiva e profonda.





A guidare i ragazzi in questo viaggio creativo – unitamente al lavoro di Aliante - è stata la cantautrice modenese Manuela Pellegatta (già premiata al MEI, 'Onda Rosa Indipendente' e semifinalista al Premio 'Voci per la Libertà - Amnesty International'). Manuela ho spiegato le basi della composizione musicale cercando di cogliere i momenti più salienti dei loro racconti, lavorando con brainstorming e percorsi sensoriali. Ciascuno ha portato parole rappresentative dei propri vissuti o immaginari, fino a comporre un testo di grande impatto. Il senso del progetto emerge nel ritornello: “Diventare grandi è un sogno a voce alta”. Una frase forte che sintetizza il senso dello stare insieme, come una band appunto, per crescere e affrontare la vita senza paura.

Il nome stesso della band racchiude l'identità profonda del gruppo: un gioco di parole tra il numero dei componenti originari e la celebre espressione 'settimo cielo'. Ma anziché fermarsi all'estasi, la band sceglie di esplorare con coraggio il 'gelo', dando voce alle fragilità interiori e alle zone d'ombra dell'esperienza umana.

I protagonisti di questo straordinario percorso artistico ed umano sono Marcella Spaggiari, Chiara Soli, Michele Iotti, Famoro Camara, Matteo Ferraresi, Yaboah Kwaku

Ohemeng, Ludovico Tamassia e Matteo Randrianaina, affiancati dagli operatori di Aliante Marco Lorenzini e dal coordinamento di Chiara Boni e Manuela Ciambellini.





L'esperienza dei Settimo Gelo rappresenta un esempio concreto di come l'espressione artistica e la cultura possano trasformarsi in una risposta collettiva contro l'isolamento. Il progetto affonda le sue radici nella visione di Social Point Modena, servizio di inclusione sociale e cittadinanza attiva del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Modena, gestito dalla Cooperativa Sociale Aliante in stretta collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato e le associazioni Idee in Circolo e Insieme a Noi.

Un lavoro di rete che restituisce centralità, valore sociale e protagonismo alle persone e che non si ferma qui: dopo il successo romano, Social Point guarda già al futuro con la ripartenza del nuovo corso 2.0 di songwriting per continuare a dare voce e spazio alle storie del territorio.