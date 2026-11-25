Il 26 febbraio 2026 la Conferenza territoriale sociale e sanitaria ha approvato all'unanimità le linee strategiche della “Struttura Offerta provinciale”. Nelle slide allegate, parte integrante dell'atto, c'erano già le vocazioni dei presidi e la concentrazione delle casistiche. Poi più nulla fino al 14 ottobre, quando il progetto è stato illustrato in un'intervista: otto mesi.

In quegli otto mesi il percorso non si è fermato: circa duecento incontri dei gruppi progettuali, duecentocinquanta professionisti sanitari, i sindacati, i Comitati consultivi misti, l'Università. Nella scheda dei “prossimi passi” allegata alla delibera di febbraio i cittadini non compaiono, e le iniziative pubbliche compaiono seguite da un punto interrogativo.

Da metà ottobre, la corsa: l'intervista, un'assemblea pubblica organizzata da un partito in un quartiere, un incontro pubblico a Castelfranco Emilia, un seminario per sindaci, due giornate di laboratorio per amministratori locali in Appennino, l'Ufficio di presidenza del 10 novembre, la Conferenza del 15 dicembre, la programmazione dal 19 gennaio. Otto mesi di silenzio, nove settimane di corsa.

Di quell'assemblea e di quell'incontro diciamo una cosa sola, e senza polemica: sono la prova che, quando si vuole, un incontro pubblico si convoca in tempi ragionevoli. A chiederlo con le firme, invece, ci è stato risposto che gli incontri saranno “da definire”.

Non scriviamo da una parte politica. Siamo i referenti di una petizione, cioè di centoundici persone che hanno chiesto una cosa sola: essere sentite prima che le decisioni siano prese, e non dopo. Fra chi ha firmato ci sono opinioni diverse sul progetto, e non è nostro compito rappresentarle. Quello che ci è stato affidato riguarda il come, non il cosa.

C'è un passaggio che lo rende concreto. Il Sindaco ha spiegato che il 15 dicembre non si approverà alcun progetto esecutivo, ma un passaggio verso l'aggiornamento di un Piano attuativo locale che risale al 2013.

Ebbene: il regolamento della Conferenza prevede che essa promuova la partecipazione dei consigli comunali proprio alla definizione dei piani attuativi locali. Chiediamo allora in quali consigli comunali della provincia la delibera del 26 febbraio sia stata illustrata e discussa. Prendiamo atto volentieri del chiarimento sul futuro di via del Pozzo, e in particolare del fatto che nel testo trasmesso ai sindaci si legga “ivi compresa la presenza del Pronto soccorso”. Chiediamo che quella frase non resti in un'intervista e in un documento di lavoro, ma entri nella deliberazione del 15 dicembre, dove chiunque potrà leggerla e farla valere.

Il regolamento comunale sugli istituti di partecipazione stabilisce che, quando una petizione è di competenza della Giunta, i firmatari hanno diritto a un confronto diretto con gli assessori competenti. Non è una cortesia che l'amministrazione concede: è un diritto, e appartiene a chi ha firmato. Il 10 novembre il Comune ci ha comunicato che la petizione è ammissibile ed è stata assegnata alla Giunta. Abbiamo perciò chiesto formalmente di sedere a quel tavolo, per confrontarci con una parte importante dei decisori politici e per parlare, prima di ogni altra cosa, di metodo.

Chiediamo che la Conferenza rinvii la seduta del 15 dicembre a dopo lo svolgimento delle assemblee. Non è ostruzionismo: il Piano attuativo locale è fermo da tredici anni e nessuno può sostenere che qualche settimana in più comprometta qualcosa. Ed è un conto che si fa con il calendario alla mano. Il regolamento comunale impone che forme, modalità e tempi di una consultazione siano resi pubblici almeno trenta giorni prima del suo avvio: anche se il Comune decidesse domani di convocarla, la prima assemblea non potrebbe tenersi prima della fine di dicembre. Delle due l'una: o la seduta si sposta, o la consultazione che abbiamo chiesto arriva quando le decisioni sono già prese.

Chiediamo anche che le assemblee siano almeno due: una per illustrare la proposta e rendere pubblici i documenti, l'altra per il dibattito. Il regolamento affida all'organo che promuove la consultazione il compito di stabilirne le modalità, e questa ci pare la più onesta: nessuno può discutere sul serio di una cosa che gli viene spiegata la sera stessa.

Quando si parla di salute, programmare è un compito dei decisori politici e va fatto senza frenesia. I cittadini sono i primi interessati a che non si commettano errori, perché quegli errori li pagheranno le nuove generazioni e chi si troverà a convivere con i servizi sociosanitari nell'ultima parte della loro vita. Chiediamo tempo e una sede pubblica: non per fermare, ma per decidere meglio.

Mattia Meschieri, Liliana Ferrari, Paola Ferrari, Stefano Soranna, Vittorio Ballestrazzi - referenti della petizione al Comune e della richiesta di consultazione alla Provincia