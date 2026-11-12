Sanità in Emilia Romagna: pubblica a parole, polizza privata nei fatti

La Pressa documenta oggi che la Regione Emilia-Romagna paga ai propri dipendenti una polizza sanitaria privata. La notizia è vera, ma non è nuova: la segnalai più di dieci anni fa, con un esposto alla Corte dei Conti nel dicembre 2015. Nell'agosto 2016 la Gazzetta di Modena riassunse così la risposta della Cgil: «È salario accessorio, tutto ok».





Non è salario accessorio. Lo ha scritto la stessa Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna nella sentenza depositata il 3 luglio 2012: amministratori e direttore di un'ex Opera Pia di Bologna furono condannati in primo grado, per colpa grave, a risarcire 10 mila euro per avere pagato ai dipendenti una copertura sanitaria da 85 euro a testa. Il premio, scrivono i giudici, «non ha natura retributiva ma meramente assistenziale», e non bastava inserirlo nel fondo della produttività, d'accordo con i sindacati, per renderlo lecito. Il direttore si difese dicendo di avere preso esempio proprio dalla Regione.





Dopo quella sentenza la polizza regionale si fermò: dal giugno 2013 all'ottobre 2014 nessuna copertura. Nel frattempo, il 20 dicembre 2013, la Regione si fece la sua legge: l'articolo 2 bis della legge regionale 43/2001, che tra le azioni di promozione della salute dei lavoratori ammette anche le polizze assicurative.

E la polizza ripartì. Dal 2018 le consente anche il contratto nazionale, come «welfare integrativo»: benefici assistenziali, non salario. Consentite, non obbligatorie: è una scelta.





E la spesa cresce. Dieci anni fa il premio era di 178 euro a dipendente, per circa 660 mila euro l'anno. Con la gara 2025-2026 è salito a 345 euro e la sola Regione paga oltre 1,3 milioni l'anno per 3.799 dipendenti.





Il presidente de Pascale chiede al Governo di destinare al servizio pubblico gli 1,6 miliardi del bonus per le prestazioni private. La coerenza però comincia in casa propria. Per una Regione che destina alla sanità il 73% del suo bilancio, 10,5 miliardi su 14,3, promuovere la salute dei propri dipendenti con una polizza privata è una bella dimostrazione di disprezzo della Sanità pubblica. Intanto i comuni mortali, dipendenti di Comuni e Province compresi, le visite le aspettano per mesi oppure le pagano.

Alla Giunta regionale chiedo di dare l'esempio: non rinnovare la polizza e mettere quelle risorse sulle liste d'attesa.





Vittorio Ballestrazzi - ex consigliere comunale