Appelli alla Sanità pubblica, ma la Regione Emilia Romagna paga un'assicurazione sanitaria privata ai propri dipendenti

La questione della coerenza tra dichiarazioni politiche e scelte amministrative si pone dopo il comunicato diffuso ieri dalla Regione, 11 novembre, a margine dell'audizione del presidente de Pascale davanti alle Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. 'Le risorse devono contribuire a rafforzare il servizio pubblico, anziché finanziare ulteriormente il ricorso al privato', ha dichiarato il presidente, riferendosi al miliardo e 600 milioni destinato al bonus da 300 euro per le prestazioni sanitarie private. Secondo de Pascale, per garantire i Livelli essenziali di assistenza servirebbero inoltre almeno altri 3 miliardi e 400 milioni di finanziamento libero.
Parole che riportano al centro il ruolo della sanità pubblica e la necessità di utilizzare le risorse dei contribuenti per garantire il diritto alla salute.
Sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, nella sezione dedicata a chi lavora nell'ente, è pubblicizzata una vera e propria assicurazione sanitaria integrativa per i dipendenti. La copertura comprende, tra le altre cose, grandi interventi chirurgici, ricoveri, prestazioni oncologiche, visite specialistiche, esami diagnostici, fisioterapia e cure odontoiatriche.
Non si tratta soltanto della possibilità per i lavoratori di acquistare autonomamente un'assicurazione. La Regione paga infatti la garanzia sanitaria di base, mentre i dipendenti possono sostenere ulteriori costi per estendere la copertura o aggiungere prestazioni e familiari.
La polizza non è una novità dell'attuale amministrazione, le coperture sanitarie integrative per i dipendenti regionali sono state introdotte già nel 2006 e un atto dirigenziale del 21 giugno 2010 documentava il rinnovo della convenzione con Assicurazioni Generali per 2.740 dipendenti della Regione, oltre a 153 dipendenti di ER.GO e cinque del Consorzio fitosanitario di Piacenza.
Successivamente, tra le compagnie che hanno gestito il servizio figura anche UniSalute, del gruppo Unipol.
In particolare, con la determinazione regionale 15982 del 2017, la Regione Emilia-Romagna avviò la procedura per garantire la copertura sanitaria integrativa ai propri dipendenti attraverso la convenzione con UniSalute spa.
Una continuità amministrativa che attraversa quindi diverse legislature e diverse presidenze regionali.
La vicenda arriva fino ai giorni nostri. Nel 2025 Intercent-ER, l'agenzia regionale per gli acquisti, ha bandito una nuova procedura per la polizza sanitaria 2025-2026.
La gara è stata aggiudicata a Intesa Sanpaolo Protezione Spa, con un importo di 1.798.830 euro, oneri fiscali inclusi, per la prima annualità e un'ulteriore somma dello stesso importo per l'eventuale rinnovo.
Il valore massimo complessivo dell'appalto raggiunge così 3.597.660 euro, ma la cifra non riguarda esclusivamente i dipendenti della Regione. Il gruppo di acquisto comprende nove amministrazioni pubbliche, tra cui ER.GO, AIPO, i tre Consorzi fitosanitari provinciali, l'Autorità di bacino del Po e l'Agenzia regionale per il lavoro.
Ebbene, se, come sostiene de Pascale, finanziare il ricorso alla sanità privata rischia di indebolire il servizio pubblico, non è forse opportuno interrogarsi anche sulle risorse pubbliche destinate a garantire prestazioni sanitarie private aggiuntive ai dipendenti della stessa amministrazione?
Nella foto il presidente De Pascale con l'assessore regionale Fabi
Giuseppe Leonelli