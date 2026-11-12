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'In fondo ha ragione Mezzetti, ci vuole proprio coraggio per trasformare il Policlinico in un gigantesco Cau'

'In fondo ha ragione Mezzetti, ci vuole proprio coraggio per trasformare il Policlinico in un gigantesco Cau'

'Ci vuole coraggio nel voler presentare in discussione in Ctss un documento già pensato e forse già scritto, conosciuto da pochi eletti'

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'Da Mezzetti e dal suo entourage arriva lo slogan che può dare una lezione di vita: 'Serve avere coraggio. Dobbiamo guidare il cambiamento'. Una formula che è diventata il mantra di molte amministrazioni locali di sinistra, utilizzata per giustificare trasformazioni urbane radicali. Sembra, infatti, che molti sindaci di sinistra abbiano un cuore da leone e cerchino in tutti i modi di guidare con coraggio grandi cambiamenti delle nostre città. Ma il primo compito di un sindaco non dovrebbe essere quello di garantire una buona qualità di vita ai propri cittadini?' Così Lodovica Boni della Lega di Castelfranco Emilia.

'Dobbiamo riconoscere, che per esempio a Bologna il sindaco Lepore ha avuto coraggio, nel trasformare via Indipendenza, una via storica della città in un lastricato di rotaie e cemento, nell’aprire cantieri infiniti, per avere un vero “Naviglio bolognese”. A Modena, poi il sindaco Mezzetti, dimostra tutto il suo coraggio nel sostenere il progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari del nostro territorio. Un progetto ancora sconosciuto ai tanti, ma che viene presentato, come la panacea di tutti i bisogni sanitari dei cittadini - continua la Boni -. Ci vuole coraggio, nel sostenere, che il pronto soccorso polispecialistico del Policlinico debba essere trasformato in un gigantesco Cau, nel chiedere di spostare reparti a Baggiovara per costruire poi alloggi per medici ed infermieri.

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Sindaco pare proprio un vero salto nel buio e dato che i medici e gli infermieri sono sempre meno non possiamo non domandarci: chi userà quegli alloggi? Ci vuole coraggio nel voler presentare in discussione in Ctss un documento già pensato e forse già scritto, conosciuto da pochi eletti. Forse la mancata condivisione nel redigerlo potrà trasformarsi in una mossa più convincente. Perciò noi cittadini speriamo in un atto di vero coraggio, un No al declassamento del pronto soccorso di via Campi, un No pronunciato con forza da qualche sindaco della provincia che abbia veramente a cuore i diritti dei propri cittadini'.

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