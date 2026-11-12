Il sistema guerra, i tagli allo Stato sociale e le politiche repressive: se ne parla a Modena

Il Circolo di Modena di Agorà per l'Italia organizza per domenica 15 novembre, alle 15, presso la sala del Dopolavoro Ferroviario di via Nicolò dell'Abate 46, un'assemblea pubblica dedicata ad alcuni dei temi più rilevanti dell'attuale situazione politica e sociale: il sistema guerra, i tagli allo Stato sociale e le politiche repressive nei confronti delle mobilitazioni popolari.

L'incontro, vedrà la partecipazione del professor Angelo d'Orsi, storico, saggista, biografo di Antonio Gramsci intellettuale impegnato nel dibattito pubblico sui temi della lotta al Sistema Guerra e della giustizia sociale e di Giuliano Marrucci, giornalista e autore del libro 'Disertare l'assedio', dedicato all'analisi delle dinamiche geopolitiche e delle strategie attraverso le quali gli Stati Uniti cercano di contrastare l'affermazione di un mondo multipolare.

Al centro dell'assemblea sarà posto il rapporto sempre più stretto tra le politiche di riarmo, la progressiva militarizzazione dell'economia e la riduzione delle risorse destinate ai servizi pubblici, alla sanità, alla scuola e alla tutela dei diritti sociali.

Secondo Agorà per l'Italia, 'l'espansione della spesa militare e il coinvolgimento crescente del nostro Paese nei conflitti scatenati dall'impero americano si stanno traducendo in un ulteriore impoverimento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione, mentre aumentano le disuguaglianze e si restringono gli spazi

di partecipazione democratica'.

Un altro tema centrale sarà quello delle politiche di sicurezza e delle misure legislative che, mirano a limitare le forme di dissenso e di protesta sociale, quale spazio viene riconosciuto al conflitto sociale e alla libera espressione del dissenso, in una fase caratterizzata da crescenti tensioni economiche e internazionali?

'L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere un confronto pubblico sulle possibili risposte politiche, sociali e culturali a questa situazione, favorendo la partecipazione e il collegamento tra le diverse realtà impegnate nella difesa della pace, dei diritti costituzionali e dello Stato sociale'.

La sala del Dopolavoro Ferroviario sarà aperta già dalle 14.