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Modena, allarme bomba: il Comune ufficializza la riapertura di Nidi e scuole d'infanzia comunali

Modena, allarme bomba: il Comune ufficializza la riapertura di Nidi e scuole d'infanzia comunali

Riprendono regolarmente anche i servizi di pre-scuola e prolungamento dell'orario

1 minuto di lettura

I nidi e le scuole dell'infanzia comunali e di Fondazione Cresciamo saranno aperti regolarmente, compresi quei plessi che oggi sono stati chiusi a livello precauzionale perché adiacenti a scuole evacuate. Sarà regolarmente attivo anche il servizio di pre e post scuola. Lo rende noto, con un comunicato diffuso in serata, il Comune di Modena.

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