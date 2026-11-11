I nidi e le scuole dell'infanzia comunali e di Fondazione Cresciamo saranno aperti regolarmente, compresi quei plessi che oggi sono stati chiusi a livello precauzionale perché adiacenti a scuole evacuate. Sarà regolarmente attivo anche il servizio di pre e post scuola. Lo rende noto, con un comunicato diffuso in serata, il Comune di Modena.
Modena, allarme bomba: il Comune ufficializza la riapertura di Nidi e scuole d'infanzia comunali
Riprendono regolarmente anche i servizi di pre-scuola e prolungamento dell'orario
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