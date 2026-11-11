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Modena, domani allerta arancione per criticità idraulica

Modena, domani allerta arancione per criticità idraulica

Possibili piene dei fiumi nella provincia di Modena a causa delle precipitazioni particolarmente intense

1 minuto di lettura

La Regione Emilia-Romagna ha diramato, per la giornata di giovedì 12 novembre, una allerta meteo arancione per criticità idraulica dovuta a possibili piene dei fiumi nella provincia di Modena. Questo a causa delle precipitazioni particolarmente intense, anche in forma di rovescio o temporale, previste sulla fascia appenninica già dalle prime ore del mattino.
Si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con superamenti delle soglie 2 diffusi nel settore appenninico centrale e localizzati in quello occidentale. Le piogge previste potranno generare fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più diffusi sui rilievi centro-occidentali.
Previsti, inoltre, venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree appenniniche centrali con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Situazione in attenuazione nelle prossime 48 ore.

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