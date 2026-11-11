Modena, domani allerta arancione per criticità idraulica

La Regione Emilia-Romagna ha diramato, per la giornata di giovedì 12 novembre, una allerta meteo arancione per criticità idraulica dovuta a possibili piene dei fiumi nella provincia di Modena. Questo a causa delle precipitazioni particolarmente intense, anche in forma di rovescio o temporale, previste sulla fascia appenninica già dalle prime ore del mattino.

Si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua con superamenti delle soglie 2 diffusi nel settore appenninico centrale e localizzati in quello occidentale. Le piogge previste potranno generare fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più diffusi sui rilievi centro-occidentali.

Previsti, inoltre, venti sud-occidentali di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree appenniniche centrali con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Situazione in attenuazione nelle prossime 48 ore.

